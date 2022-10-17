ITF台北國際旅展早鳥票 18、19日開賣

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（中央社記者汪淑芬台北17日電）「2022年ITF台北國際旅展」11月4日至7日將在台北南港展覽館登場。主辦單位台灣觀光協會今天預告，早鳥票明後兩天（18日及19日）限時限量開賣。

台灣觀光協會今天發布新聞稿指出，ITF台北國際旅展今年邁入第36年、第30屆，也是解封後首場最大的實體國際旅展，集結日本、韓國、泰國、馬來西亞等71個國家及城市，還有航空公司、旅行社、飯店、遊樂園共1200個攤位，除了民眾最期待的機票、旅遊行程、住宿券、餐券、遊樂園門票，還有各國精彩表演、超萌吉祥物大遊行。

台灣觀光協會說，今年ITF國際旅展早鳥票明天及後天，在四大超商及udn售票系統、Klook、KKday等7大通路限時限量開搶，原價新台幣200元，早鳥享150元特惠價格。沒買到早鳥票的民眾，也可以在10月20至11月3日開展前，購買9折預售票。

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他們也指出，為感謝醫護警消人員扛起防疫重任，醫護警消人員只要憑識別證即可免費入場逛展；台灣觀光協會響應公益，與台北捐血中心合作延續捐血送門票活動，展前6天起至展期第2天（10月29日至11月5日），只要至大台北地區17個捐血點捐血1袋即可獲得1張門票，限量1萬張。

台灣觀光協會說，全球觀光旅遊業歷經COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，如今走向與疫情共存的疫後新常態，國際旅遊需求逐漸復甦，今年ITF台北國際旅展在開展前一日即11月3日，將辦實體旅遊交易會，由觀光局邀請全球近百位國際買家來到台灣，媒合國內外買賣家相互交流，為疫後觀光發展做足準備。（編輯：卞金峰）1111017