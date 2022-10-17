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全台僅台南維持水情綠燈 水利署籲節約用水

2022/10/17 20:34
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（中央社記者曾智怡台北17日電）基隆地區今天恢復「水情正常」藍燈，全台剩台南市維持「水情提醒」綠燈。水利署表示，因這波降雨主要挹注北部，台南降雨量相對有限，目前仍能維持穩定供水至年底，呼籲民眾節約用水。

為提前因應可能的極端水文事件，經濟部在8月27日將台南地區調整為「水情提醒」綠燈，代表加強水源調度及研擬措施；同時間，基隆也改為「減壓供水」黃燈；隨著新山水庫逐步蓄升，今天基隆地區已恢復「水情正常」藍燈。

水利署副署長王藝峰告訴中央社記者，近日降雨主要來自颱風和東北季風共伴效應，集中在北部地區，基隆地區在降雨挹注下，也調整回藍燈；觀察過去24小時，台南市降雨量非常有限，因此維持水情綠燈。盤點全台水庫蓄水率，幾乎都接近滿水位，僅曾文水庫蓄水率較低、約45%。

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不過，王藝峰補充，台南每年9月至5月一向較少降雨，目前仍可維持穩定供水至年底，嘉南灌區二期稻作也正常供灌，呼籲民眾節約用水。

經濟部長王美花今天上午召開災害緊急應變小組工作會議，由於基隆地區因新山水庫蓄水已有8成以上，決議將基隆地區（含新北汐止）水情燈號由綠燈調整為「水情正常」藍燈；王美花表示，基隆用水後續完全沒有問題，且冬天東北季風期間本就是基隆用水最順利時候。（編輯：張均懋）1111017

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