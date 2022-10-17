失智個案分流新制傳雜音 衛福部：參酌各界建議改善

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（中央社記者蘇龍麒、實習記者范博媛台北17日電）立法院今天舉辦「失智個案管理分流新制對失智症家庭之影響與因應」公聽會，與會失智共照中心、長照單位、失智家庭代表等表達反對意見；衛生福利部長照司長祝健芳說，會再參考各界建議改善。

失智者目前由設立於醫院下的失智共照中心提供照顧技巧指導、就醫輔導、失智症相關諮詢服務，並由長照2.0提供居家服務、日間照顧、喘息等服務，112年新制上路後，2至8級的失智者將僅能從共照中心跟長照2.0服務中擇一。

祝健芳說，全台目前有29萬名失智症患者，其中14.8萬人未接受共照中心或長照服務，包括曾在設置共照中心的醫院就醫9萬名患者，希望能藉由分流新制，由院方提升失智服務涵蓋率。

台灣失智症協會副秘書長陳筠靜表示，協會透過網路問卷調查實務工作者意見，結果有77%共照中心、60%長照單位表達對新制不支持，疑慮包括長照個管案件負荷量高、個管無相關充足訓練及實務經驗、跟共照個管欠缺平台恐漏接個案。

與會多名長照個管師也擔憂，該制除了恐增加原本就繁雜、沈重的個管工作，進而降低服務品質；每位個管師對失智症臨床的經驗本就大不相同且稀有，未必能對患者最新病況發展給予指導，若延誤就醫將造成病情惡化。

中山醫學大學醫學系副教授郭慈安舉例，失智症患者有時會有隱性癲癇，有時連臨床醫師都不是很清楚，不適合將個案丟給個管師；他強調，照護跟醫療無法切割脫節。

家屬徐筱筑說，父親在109年5月罹患失智症，外籍看護年底不願意再照顧父親，當天就被仲介帶走，曾想過跟父親一同了結，全仰賴個管與共照中心的支持與陪伴。她說，聽聞這次修法真的是晴天霹靂，若未來失智者從共照中心轉到長照，對於已經習慣共照中心陪伴的家屬，情何以堪？

祝健芳說，新制是希望回歸共照中心的定位，即是協助發掘失智個案，將參考各界意見對制度再做改善。

國家衛生研究院高齡醫學暨健康福祉研究中心執行長許志成建議，衛福部可以從區域試辦開始，再逐步調整。（編輯：趙蔚蘭）1111017