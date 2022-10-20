學校午餐吃石斑魚 潘文忠：10月下旬陸續提供

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（中央社記者陳至中台北20日電）政府規劃國產石斑魚納入校園午餐食材，教育部長潘文忠今天表示，農委會已完成招標，最快10月下旬就能陸續提供食材給學校，原則會讓學生在這個學期內，吃到4次石斑魚。

行政院會7月通過教育部報告的「偏鄉學校中央廚房推動情形」，全國中小學預計到今年底，每個月都會有一餐石斑魚入菜。

潘文忠今天到立法院教育及文化委員會備詢，會前接受媒體聯訪表示，行政院透過跨部會協商，農業委員會已完成採購發包，目前正請得標廠商準備食材，並與學校聯繫、敲定時間。

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潘文忠表示，據教育部和農委會瞭解，預計10月下旬開始，就能陸續提供食材給各校。潘文忠並重申，原則會在這個學期內（111學年度第1學期），讓學生有4次石斑魚入菜的機會，品嚐到國產優良食材烹飪的好料理。

行政院原預估年底前的4個月份，讓學生每個月都能在學校午餐吃到一次石斑魚，但教育部日前說明，因採購作業稍微延後，最快會從10月開始算起，跨到明年1月，但仍會在這個學期內吃到4次。（編輯：李錫璋）1111020