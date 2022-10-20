花蓮豐濱鄉設路燈牌 手機掃描就可即時報修

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

花蓮縣豐濱鄉公所編列經費，在轄內台11線、鄉道及農路等900多盞路燈安裝路燈牌，牌面顯示編號及QR Code，手機掃描就可即時報修，加速回報作業。（豐濱鄉公所提供）中央社記者張祈傳真 111年10月20日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張祈花蓮縣20日電）花蓮縣豐濱鄉公所編列經費，在轄內台11線、鄉道及農路等900多盞路燈安裝路燈牌，牌面顯示編號及QR Code，手機掃描就可即時報修，讓維修人員更能精準掌握路燈位置。

豐濱鄉公所秘書鄭立渝今天接受媒體聯訪指出，豐濱鄉南北全長約45公里，部分臨海路段路燈，常因鹽分侵蝕、颱風過境損壞，每年約受理上百件維修申請，過去多是民眾電話報修，常因無法第一時間確認位置，要詢問村長確認，增加人力往返成本。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

鄭立渝指出，公所編列新台幣23萬餘元，盤點鄉內所有路燈設置位置，為每盞路燈設置「路燈牌」，牌面上有路燈編號及通報QR Code，長者若不會使用手機，可打服務通報專線，直接報編號；若用手機掃描QR Code，會先出現座標及編號後，按下「報修」就可完成通報，加速回報作業。

鄭立渝說，路燈牌已全面裝設完成，若通報系統使用狀況良好，鄉長江莉婷也規劃未來擴大設置在反射鏡、公園設備、公廁及易發生落石區域，若需要維修或路段不通，民眾都可立即回報，共同維護鄉內公共設施。（編輯：陳仁華）1111020