台韓國家公園首度合作 陽明山、慶州公園展開交流

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（中央社記者廖禹揚首爾20日專電）陽明山國家公園管理處今天與韓國慶州國立公園管理事務所，共同簽署台韓第一項國家公園合作備忘錄（MOU），將正式展開合作交流活動。

駐釜山辦事處表示，這項合作備忘錄由陽明山國家公園管理處處長楊模麟及慶州國立公園管理事務所所長尹德求代表異地簽署，為台、韓相關領域交流立下重要里程碑。

台灣內政部營建署、外交部亞太司、陽明山國家公園管理處、駐釜山辦事處與韓國國立公園公團、慶州國立公園管理所等各單位代表今天也透過視訊會議共同見證簽約儀式。

駐釜山辦事處處長林晨富致詞表示，他去年11月在慶州華僑協會的邀請下，第一次赴慶州國立公園南山登高健行，認識了管理事務所前任所長朴榮俊，開啟駐釜山辦事處與慶州國立公園管理事務所的善緣與聯繫。

之後在新任所長尹德求、韓國國立公園公團及台灣內政部、外交部的大力支持及通力合作下，順利促成這次合作備忘錄簽署，林晨富感到與有榮焉。

外交部亞太司副司長周啟宇指出，慶州國立公園是韓國唯一一座史跡型國立公園，每年吸引逾300萬人次到訪，肯定能成為另一個台灣遊客喜愛的韓國熱門景點。

內政部營建署主任祕書朱慶倫及陽明山國家公園管理處處長楊模麟則特別關注擁有世界文化遺產的慶州國立公園的自然保育跟史蹟保存經驗，朱慶倫說，陽明山國家公園與慶州國立公園均鄰近都會區，同樣擁有豐富的人文、歷史與自然景觀資源，以及特殊地形，良好的生態環境更成為珍貴物種的重要棲息地。

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藉由本次合作備忘錄的簽定，朱慶倫期盼慶州與陽明山國家公園可藉此交流相關的保育與經營管理做法，隨著疫情解封，未來將展開實質互訪與人員受訓學習。

慶州國立公園位於千年古都慶州市，保存自新羅時代遺留下的大量古蹟，園內歷史遺址區於2000年11月獲聯合國教育、科學及文化組織（UNESCO）登錄為世界文化遺產，包括保存完善的新羅遺址佛國寺、石窟庵及未經破壞的自然生態景觀。（編輯：黃自強）1111020