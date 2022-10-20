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10/20本土3萬9763例 增92死創BA.5疫情新高[影]

2022/10/20 14:02（10/20 14:31 更新）
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圖為民眾13日上午在三重體育館接種站接種疫苗。（中央社檔案照片）
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（中央社記者沈佩瑤、汪淑芬台北20日電）國內今天增3.9萬COVID-19本土病例，增92人死亡，創8月中旬這波BA.5本土疫情以來新高。指揮中心說明，較年輕死亡個案為30歲女性，已打3劑疫苗，因慢性骨髓炎長期住院，確診隔天死亡。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情延燒，中央流行疫情指揮中心公布，今天國內新增3萬9763例本土病例，確診個案新增中重症204例（中症124例、重症80例），其中92人死亡，創8月中旬這波BA.5本土疫情以來新高。

根據指揮中心統計，今年1月至10月19日，本土輕症、無症狀個案累計722萬337例、占99.57%，中症累計1萬8064例、占0.25%，重症累計1萬3274例、占0.18%，其中死亡累計1萬1273人。

今天新增92例本土病例死亡個案，年齡介於30歲至90多歲以上，皆屬重度感染個案。指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，較年輕死亡病例為1名30多歲女性，本身有風濕免疫疾病等慢性病史，已接種3劑疫苗，5月7日因左小腿骨隨炎住院，慢性骨髓炎長期住院治療，10月14日檢查顯示雙側肺炎、血壓下降等情形，檢驗COVID-19確診，給予多種藥物治療，仍不幸於10月15日過世，死因為COVID-19合併多重器官衰竭。

羅一鈞表示，今天新增2例孩童多系統炎症徵候群（MIS-C），均已出院。其中1名5歲男童，本身有先天性心臟病，已接種2劑疫苗，曾8月29日確診，9月25日起出現發燒、腹痛、嘔吐、頭痛等症狀，9月30日就醫，檢查顯示頸部淋巴結腫及結膜炎，10月1日住院，因住院後持續發燒而懷疑MIS-C，給予免疫球蛋白、類固醇等藥物治療後病況好轉，已於10月11日出院。

另為1名9歲女童，沒有慢性病史、打過2劑疫苗，曾在9月8日確診，10月1日起出現右頸腫痛、發燒、喉嚨痛等症狀，10月5日至急診，檢查顯示頸部淋巴結腫、發炎指數升高等情形，懷疑淋巴腺炎住院，住院後因症狀持續，並出現新症狀包括皮疹、紅眼、腹痛、血壓偏低等，心臟超音波顯示冠狀動脈擴大，改診斷為MIS-C，給予免疫球蛋白、類固醇等藥物治療後病況好轉，10月11日轉出加護病房，10月13日出院。

國內12歲以下兒童重症累計共250例，33例腦炎、26例肺炎、3例敗血症、11例哮吼、162例MIS-C、2例心肌炎、4例共病與新生兒感染及9例到院前死亡等；上述個案已有36人死亡，13例腦炎、8例肺炎、1例心肌炎、2例敗血症、2例共病、1例哮吼及9例到院前死亡。（編輯：陳政偉）1111020

影片來源：衛生福利部疾病管制署
（指揮中心提供）
（指揮中心提供）
（指揮中心提供）
（指揮中心提供）
（指揮中心提供）
（指揮中心提供）
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（指揮中心提供）
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