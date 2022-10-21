農漁會信用部1至8月攔阻詐騙158件 金額逾8千萬

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（中央社記者楊淑閔台北21日電）農業金融局今天表示，全體農漁會信用部櫃檯人員落實執行防範金融詐騙工作，統計今年1到8月成功阻攔158件、共新台幣8033萬元，並較去年同期成長184%。

行政院農業委員會農業金融局今天發布新聞指出，為提升民眾反詐騙意識，配合內政部警政署等單位，全力遏阻詐騙案件，經要求全體農漁會信用部櫃檯人員落實執行防範金融詐騙工作，對臨櫃客戶疑似遭詐騙情形時主動關懷，獲致上述成果。

農金局並說，依據內政部警政署統計，111年1至8月計有95家農漁會信用部，經由通報成功攔阻158件詐騙案件，攔阻金額8033萬元。

統計也顯示，以縣市別分析，攔阻案件數以彰化縣及新北市較多，金額以台中市居冠、為1696萬元，彰化縣居次、為1379萬元，新北市第3、為1227萬元；攔阻總金額達百萬元以上者有24家，單筆攔阻最高金額為屏東縣竹田鄉農會500萬元。

農金局也舉例揭示3件（類）提醒民眾小心。首先是農民要改建農用倉庫事件，先在臉書上貼文尋求廠商，之後收到自稱承包商的訊息，並稱提早匯款可省工程款，農民不疑有他，依照指示至農會匯款預支工程款，在櫃員詢問後察覺有異成功阻攔。

其次，農金局說，也有許多人表示是在加入投資群組，或通訊軟體認識網友後，以假借交友名義不斷鼓吹農民投資，都是詐騙集團慣用的方式，當下在農會人員執行關懷提問後發現可疑，並主動報請轄區員警到場協助，經員警與櫃員耐心分析及解說而攔阻受騙。

另外，也有櫃員發現民眾神情慌張地填寫匯款單，並表示接獲自稱其侄子的LINE通話來電，聲稱因積欠貸款急需周轉。

農金局重申，以上都是歹徒利用人性弱點行詐騙的方式，而農漁會信用部員工因地緣關係，較熟悉當地民情，尤其是察覺中、老年人有不尋常匯款或提領情形，除會通報警方，也會聯絡家屬確認，以攔阻金融詐騙。（編輯：陳政偉）1111021