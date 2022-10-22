崔富強研發疫情監測系統 獲大同大學傑出校友

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大同大學22日頒發傑出校友給美國賓夕法尼亞大學講座教授崔富強，表彰他於2000年參與研發疫情即時監測系統。（大同大學提供）中央社記者陳至中傳真 111年10月22日

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（中央社記者陳至中台北22日電）大同大學今天頒發傑出校友獎給美國賓夕法尼亞大學講座教授崔富強，表彰他於2000年參與研發疫情即時監測系統，台灣也曾於2004年引進應用於監控嚴重急性呼吸道症候群（SARS）。

大同大學今天發出新聞稿，崔富強與美國匹茲堡大學團隊，在2000年研發出第一套疫情即時監測系統，應用於大型運動賽事。他回憶，當時美國恐怖攻擊頻傳，主辦單位擔心無法分辨生化恐攻和一般傳染病，於是希望學界幫忙想辦法。

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崔富強和幾名同伴聚在一起，花了3週時間想出「疫情即時監控系統」，構思基礎是在沒有疫苗的情況下，第一時間找出疫情源頭、受影響人數和症狀加以控管，就是最好的預防方法。

根據大同大學提供的資訊，台灣於2004年引進上述系統，建立全台大型公共衛生監測系統。面對近年的COVID-19（2019年冠狀病毒疾病）疫情，崔富強與史丹佛大學也投入研發，希望能精益求精。他表示，新的監測系統中，手機將扮演更關鍵的角色，成為系統升級的關鍵。（編輯：陳政偉）1111022