長榮開設米蘭航線 王國材：國內航空業邁入復甦

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（中央社記者吳睿騏桃園機場25日電）長榮航空迎接國境解封，今天開闢台北米蘭新航線，交通部長王國材表示，新航點的開設宣示國內航空業已經邁入復甦的階段，他也希望，在2024年達到2018年的航空量。

交通部長王國材接受媒體聯訪表示，10月13日國境解封以後，長榮航空今天開設台北到米蘭的新航線，距離上一個歐洲航點的開設相隔25年，他覺得這非常有意義，也宣示國內航空業邁入復甦階段，歐洲是個很重要、國內民眾很想去的地方，台灣也歡迎歐洲的民眾到台灣。

王國材說，在過去這段時間，航空公司歷經疫情衝擊，但進行包括數位轉型、服務及機隊硬體的改善。桃園機場也對南北跑道及第3航廈進行整建，疫情雖然是危機但也是轉機，相關單位已全部準備好迎接復甦，希望在2024年達到2018年的航空量，趕快進入這樣一個階段。

長榮航空董事長林寶水表示，下週還要開設德國南部重要城市慕尼黑新航點，如此一來，長榮航空在歐洲將有倫敦、巴黎、維也納、阿姆斯特丹、米蘭及慕尼黑6個航點，建構出一個很好的網絡，增進旅客還有商務人士的方便性，航線初期每週只有2班，未來希望能增班。

外交部歐洲司司長姚金祥表示，義大利是台灣飛歐洲少數有兩個航點的國家，也是德國及荷蘭外，台灣在歐盟第三大的貿易夥伴，米蘭是在義大利工業化最深的區域，在商業跟交通都是樞紐。不但政府也在米蘭設立台灣貿易中心，國內眾多企業都在米蘭設有營運據點，隨著台北米蘭線的開航，未來兩地將有更多交流。

計劃前往米蘭進行學術交流的黃教授表示，以前因為沒有直飛米蘭的班機，只能先飛往歐洲其他航點再轉機前往米蘭，光是時間上就要多耗費3、4個小時，更不用說在轉機過程的辛苦，這次要前往米蘭剛好遇到新航點開設，立刻就選擇長榮航空。

鄭小姐表示，因為疫情關係已經延宕2、3年沒出國了，在國境解封後一聽到長榮開啟米蘭新航點，立刻就報名參加，每天都希望能夠趕快成行，米蘭是歐洲的時尚之都，自己嚮往很久了，而且首航還有贈送小禮品，所以當初一開放購票就立刻刷卡，要好好的慰勞自己一下。

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桃園國際機場公司也特別為長榮航空公司新航線的首航班機，派出消防車灑水進行水門禮儀式。

長榮航空表示，米蘭航線是公司在解封後開闢的首條新航線，長榮特別與米其林主廚李皞（Paul Lee）合作，為全艙等設計義式美饌，另外也為皇璽桂冠艙挑選義大利紅酒，並研發特色調酒「漫步在米蘭」；同時與台灣首名世界咖啡師大賽（WBC）冠軍吳則霖的興波咖啡合作，提供具有核果、焦糖及巧克力風味的深焙咖啡。（編輯：陳清芳）1111025

長榮航空公司與台灣首名世界咖啡師大賽（WBC）冠軍吳則霖的興波咖啡合作，在飛米蘭班機上提供具有核果、焦糖及巧克力風味的深焙咖啡。中央社記者吳睿騏桃園機場攝 111年10月25日

迎接國境解封，長榮航空25日開闢台北米蘭新航線並舉行首航儀式，交通部長王國材（左5）、長榮航空董事長林寶水（右5）等人出席。中央社記者吳睿騏桃園機場攝 111年10月25日