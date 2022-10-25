熱帶系統估27日明顯發展 由台灣東側海面北上

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（中央社記者張雄風台北25日電）氣象局今天說，菲律賓東南方海面的熱帶系統約27日會明顯發展，可能達熱帶性低氣壓或颱風，預估由台灣東側海面向北朝琉球移動，30日至11月1日最接近台灣，北部及東半部防雨。

中央氣象局預報員黃恩鴻告訴中央社記者，目前在菲律賓東南方海面上有熱帶擾動發展的跡象，不過現在沒有明顯的結構和旋轉中心，預估27日會明顯發展成為熱帶性低氣壓，未來也有增強為颱風的機會。

黃恩鴻說，若生成颱風，是今年第22號颱風奈格，不排除成颱之後可能達中颱強度；就目前的模式模擬，還未達發布海上颱風警報的距離。

黃恩鴻指出，目前預估路徑會在台灣東側海面北轉，往琉球方向前進；熱帶系統的強弱、距離台灣遠近仍有不確定性，需要再觀察；預測距離台灣較近的時間點會是在30日至11月1日間，北部、東半部須防雨。

黃恩鴻表示，明天東北季風稍減弱，各地清晨偏涼，白天起氣溫逐日緩升；各地大多為多雲到晴，僅東北部、東部地區及大台北山區有局部短暫雨，午後南部山區也有零星短暫陣雨。

黃恩鴻說，27至29日東北風增強，加上大低壓帶的水氣移入，桃園以北及東半部地區有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴。

黃恩鴻提到，30日至11月1日受熱帶性低氣壓或颱風外圍環流影響，北部及東半部地區有局部短暫陣雨，其他地區為多雲。

溫度方面，黃恩鴻指出，今晚至明晨仍然偏涼冷，局部地區仍可能會有攝氏15度左右的低溫；明天白天起氣溫逐日回升，北部高溫也可回到約25、26度，然而週未隨著降雨明顯，又會再下降，約23、24度左右。（編輯：管中維）1111025