鼓勵就讀澎科大 縣府2023年起每人每年補助1萬

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澎湖縣政府26日表示，2023年起將補助實際就讀澎湖科技大學專科部（專一至專五）、大學部（日、夜間部大一至大四）學生，免遷戶籍，每人每年新台幣1萬元助學金或交通圖書券，盼助緩解澎科大招生困境。（澎湖縣政府提供）中央社 111年10月26日

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（中央社澎湖縣26日電）受少子化影響，澎科大也面臨減招壓力，澎湖府會今天研商決定，明年起將補助就讀澎科大（專）院校學生，不限戶籍，每人每年1萬元助學金或交通圖書券，鼓勵更多學子到澎湖就學。

澎湖縣政府發布新聞訊息表示，明年起補助實際就讀澎湖科技大學含專科部（專一至專五）、大學部（日、夜間部大一至大四）學生，免遷戶籍，每人每年1萬元助學金或交通圖書券，估計約有2000多名本島學子受惠。

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縣長賴峰偉說，澎湖科大全校約有3000名學生，其中90%來自台灣本島，台灣學生來澎湖租屋、消費每人每年約貢獻澎湖20萬元產值，總產值約6億，為澎湖創造可觀經濟效益，且澎科大學生畢業後留在澎湖工作、創業，亦可為澎湖注入活水。

澎湖科大校長黃有評表示，少子化關係，國內各大專院校都面臨招生壓力，澎湖科大也處於減招邊緣，代表全校師生感謝賴峰偉、議長劉陳昭玲補助澎科大學生每人每年1萬元助學金或交通圖書券，不僅有助澎科大招生，對澎湖勞動力缺口也有很大助益。（編輯：陳仁華）1111026