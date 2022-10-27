高雄國際食品展開幕 鳳梨葉製成鳳梨纖維吸管受青睞

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（中央社記者曾以寧高雄27日電）高雄國際食品展及高雄國際飯店、餐飲暨烘焙設備用品展今天開幕，農民團體新農果菜生產合作社發表以鳳梨葉製成的鳳梨纖維吸管，盼解決農業廢棄物處理問題，並減少塑膠吸管使用。

由經濟部國際貿易局主辦、對外貿易發展協會執行、高雄市政府海洋局協辦的「高雄國際食品展」，與外貿協會及展昭國際共同主辦的「高雄國際飯店、餐飲暨烘焙設備用品展」，今天上午在高雄展覽館開幕，宏都拉斯駐台大使柏戈斯（Harold Burgos，另譯：布羅德）等外賓也到場見證。

經濟部國際貿易局副局長李冠志致詞表示，過去幾年雖受COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，但台灣對外貿易持續成長，進出口都有亮眼表現，屢創歷史新高；食品產業鏈反映台灣整體文化、消費習慣、經濟水準和實力，雖然全世界經濟動向面臨不確定性因素，但相信台灣產品、業者具高度國際競爭力，未來定能繼續開拓市場。

高雄市副市長羅達生指出，台灣是美食王國，高雄也是台灣美食聖地，更是農漁業重鎮，在食材上有優良品質管理，高市府近年積極投入有機農業輔導、推動冷鏈倉儲建設、推動電商，並與各國農漁會組織接洽、找青年設計師合作包裝，就是為了把高雄優良產品推銷出去。

高雄市政府農業局今天也在現場發表，由農民團體新農果菜生產合作社主導研發的「鳳梨纖維吸管」，產品符合聯合國2030永續發展目標（SDGs），經檢驗不含5P石化塑膠，並經過碳酸與酒精飲品的測試，耐用性更佳，也因為產地有原料來源優勢，成本大幅降低，市場潛力備受期待；且隨著世界各國減塑措施陸續推出，鳳梨纖維吸管能減少塑膠吸管使用，符合世界潮流。

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農業局新聞資料指出，高雄鳳梨經歷2021年鳳梨暫停輸中的危機後，市府輔導將外銷市場轉往日本、新加坡等國，寫下亮眼成績，並輔導產地開發相關加工品，新農果菜生產合作社將SDGs、ESG導入合作社營運思維，讓農業廢棄物鳳梨葉也能賣，打造產業循環經濟，展現高雄農業的軟實力。

主辦單位指出，高雄國際食品展今年共有11個海外參展國，並有宏都拉斯的廠商不遠千里來台參展，參展單位有196家共330攤，其中高雄市政府還推出「高雄海味專區」及「高雄物產館」主題館，主打在地新鮮農漁產品；「高雄國際飯店、餐飲暨烘焙設備用品展」則涵蓋飯店業寢具、家具與餐飲業所需食物調理、包裝及清潔設備等，共61家展出148攤。（編輯：陳仁華）1111027