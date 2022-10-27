七股鄉親11/3北上陳情 抗議漁電共生與民爭地

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（中央社記者張雄風台北27日電）搶救七股大地聯盟今天表示，在七股漁電共生的推行過程，就是光電與農漁爭地，迫害養殖戶及生態；將於11月3日號召破百名鄉親北上至總統府及行政院陳情。

立法院經濟委員會昨天質詢全台漁電共生爭議。搶救七股大地聯盟今天發布聲明稿指出，本次委員會質詢內容及機關回應，無法立即解決七股光電問題，目前七股漁電共生推行過程，就是光電與農漁爭地，迫害實際於七股生產的養殖戶、在地居民及境環生態。

搶救七股大地聯盟為七股各里各界共同發起，串聯漁業產銷班、地方里長、社區發展協會、返鄉青年、社會組織等，11月3日將號召破百名鄉親一同北上至總統府及行政院陳情。

七股區里長聯誼會會長黃進士里長表示，近期七股因為光電案場興建及饋線挖掘工程，未事先召開說明會知會里民及公告施工範圍，也無規劃替代道路且標示不清，嚴重破壞道路及影響居民安全。

七股監督光電青年聯盟成員沈軒宇指出，截至今年4月，七股已有1148公頃土地完成光電備案，占全區1萬1014.92公頃約1/10土地面積，其中台61以東地區魚塭更超過4成面積興建光電。

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沈軒宇表示，至今光電業者仍不斷整合土地送出申請案，未來七股將可能超過2成土地都被光電板覆蓋；政府2025年地面光電目標是12GW，目前七股光電板累積裝置容量已超過1GW，並往2GW持續增加，表示七股單一區域將為全台貢獻1/6的地面光電。

七股沿海土地資源保護協會理事長楊惠欽表示，七股的文蛤養殖面積是全台第一，占全國1/4；政府一直宣稱養殖為主、光電為輔，但現今行政院缺乏產業配套，造成光電拉抬魚塭地價，且向地主承租的養殖戶不斷被洗牌而失去養殖魚塭。（編輯：陳清芳）1111027