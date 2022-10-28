黃喉貂翻垃圾覓食 塔塔加2023年起只留2個垃圾桶

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（中央社記者蕭博陽南投縣28日電）玉山國家公園遊客多，除垃圾桶爆滿，甚至有黃喉貂翻找垃圾覓食，玉管處持續減輕塔塔加環境負荷，今天宣布明年元旦起全面撤除塔塔加遊憩區垃圾桶，只留遊客中心門口2個。

玉山國家公園管理處今天傍晚發布新聞稿表示，近年玉山園區野生動物黃喉貂排遺驗出含塑膠微粒等累積性生態毒害，說明人類不當行為衝擊生態環境，如遊覽車團客未將食用完畢餐盒、廚餘帶下山，棄置在塔塔加遊憩區垃圾桶，甚至堆在上方，吸引野生動物覓食。

玉山管理處指出，為減輕塔塔加地區生態環境負擔、降低生態環境衝擊，自明年元旦起，全面撤除放置在塔塔加遊憩區的垃圾桶，僅保留遊客中心門口廣場2個鐵製防熊垃圾桶，且只收一般垃圾，也會持續透過廣播提醒遊客隨手將垃圾帶下山，盼減少保育干擾。

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玉管處表示，2019年全數撤除放在遊憩據點的大型垃圾子車，使原本每年近40公噸的垃圾與資源回收物逐年減量，2020年減至30公噸以下，2021年更減至20公噸以下，可見達到具體成效，今年10月至12月進一步逐步撤除一般垃圾、紙類及其他、寶特瓶及鐵鋁罐垃圾桶。

玉管處指出，強化監控塑膠污染，園區販賣部不提供購物塑膠袋、塑膠吸管，也無販售一次性餐具及過度包裝商品，各據點也無提供瓶裝水，需至遊客中心及各據點飲水機以水壺、環保杯裝水，並勿餵食野生動物，食物需妥善收好，勿讓野生動物接觸或食用。（編輯：郭諭儒）1111028