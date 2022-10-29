450居民反對公園水泥化 籲導正小港運動中心選址

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（中央社記者楊淑閔台北29日電）森林城市協會今天表示，10公頃大的高雄市小港森林公園2019年落成時水泥地近4公頃，水泥化嚴重，如今設小港運動中心選址不當，水泥占45%，違反綠覆率6成規定，450人連署呼籲導正。

高雄市政府運發局回應，港區為高雄重工業區域之一，考量空氣污染及氣候變化因素，市長陳其邁上任後，立委與在地議員積極爭取在小港設置運動中心，終獲得中央補助新台幣4.6億元建造現代運動場館。運發局自2019年啟動小港運動中心BOT評估，經與相關局處討論，擇定設於小港森林公園。

運發局表示，經清查綠地保留面積符合法規，樹木也將移植，不會減損森林公園綠意。

森林城市協會今天在高雄市小港森林公園營口路入口廣場舉辦「反對小港森林公園變水泥公園，運動中心選址違法破壞綠地樹木」活動，表達有450名居民連署反對，呼籲導正選址不當問題。

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森林城市協會指出，小港森林公園面積10公頃，2019年落成時水泥地接近4公頃，水泥化已嚴重，結果現在高雄市政府又要放一個小港運動中心，選址不選在小港森林公園在高松路入口廣場0.4公頃的水泥地，卻改到靠營口路公園綠地樹木最多的地方。

森林城市協會並說，此舉將多移植傷害50到100棵樹，1500坪綠地變水泥，5層樓高的大樹被切斷樹根灌水泥；屆時水泥將占45%，違反高雄市公園管理自治條例第7條有關綠覆率要大於6成的規定，呼籲導正選址問題、勒令停工，換給小港市民城市綠肺。（編輯：陳政偉）1111029