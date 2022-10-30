駐泰處辦華語研習營 盼吸引泰國學生赴台留學

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（中央社記者呂欣憓曼谷30日專電）駐泰代表處教育組委託在泰國的台商學校舉辦文化和華語研習營，邀請泰國高中師生參與學習注音、會話、書法和國畫等課程，希望吸引更多泰國學生赴台留學。

為加深台泰教育交流，推動泰國高中學生正體字華文教育，並提升泰國在地高中學生赴台留學意願，駐泰代表處教育組委請泰國-台灣（BDI）科技學院昨天辦理「2022台灣文化暨華語研習營」，吸引14所泰國在地高中、約90名泰國高中師生參與。

課程包括拼音注音、基礎及中級會話、書法、國畫、剪紙、赴台灣留學介紹與計畫輔導等，並帶參與課程的師生赴暹羅代天宮參拜，接著結合現地進行團體闖關遊戲。

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駐泰代表處教育組組長歐陽彥恆在開幕式中表示，台灣高等教育在政府鼓勵下加強與東南亞國家交流，而泰國政府推動「泰國工業4.0」經濟轉型，也積極推動國際合作與人才交流，台灣的安全、醫療及民主發展成果，是一個很適合泰國學生學習成長的環境。

駐泰代表處教育組指出，出席此次活動有遠自東北素林府（Surin）的同學參加，還有寺廟學校的僧侶教師著僧袍出席，顯見泰國各地學生對華文及台灣文化有一定的嚮往與熱愛，這是台灣推廣教育與文化值得發展的場域。（編輯：高照芬）1111030