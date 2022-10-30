奈格颱風環流共伴東北季風 經濟部應變小組二級開設
2022/10/30 22:26（10/30 22:36 更新）
奈格颱風環流共伴東北季風，經濟部30日晚間宣布，緊急應變小組提升為二級開設，加強應變。（經濟部提供）中央社記者張璦傳真 111年10月30日
（中央社記者張璦台北30日電）颱風奈格外圍環流及東北季風共伴效應影響，氣象局預估，北部、東北部今天至11月1日前降雨顯著；經濟部宣布，緊急應變小組二級開設，加強應變，請地方河川局提前部屬防災措施，提醒民眾注意防災及相關資訊。
經濟部今天晚間發布新聞稿，水利署指出，經濟部緊急應變小組於晚間9時二級開設，加強應變；由於風雨將逐漸加大，水利署請北部、東半部地區轄區河川局提前部屬防災措施，並與地方政府保持密切聯繫，密切掌控各項情資及防災作為。
水利署表示，水利署已在29日成立應變小組嚴陣以待，目前相關防災整備措施均完成準備。
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由於預估風雨集中於北部、東半部及恆春半島地區，水利署指出，第一、九、八、十河川局、北水局及台北水源特定區管理局，已成立應變小組調配應變人力、物力調度措施，移動抽水機已上車待命3台，支援宜蘭員山鄉七賢村浮洲橋2台，花蓮縣玉里鎮1台及屏東恆春鎮預布2台。
水利署表示，經濟部應變小組將持續監控各項情資，適時提醒或建議相關單位採取適當應變措施。台北市於今天晚間8時執行全市疏散（橫移）門「只出不進」管制；新北市明天上午6時起，實施新店溪及大漢溪沿線高灘地停車場只出不進，目前各橫移門、越堤道及高灘地便道等仍維持正常通行，請民眾注意各項訊息發布狀況。（編輯：蘇志宗）1111030
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