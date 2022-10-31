手機輸入客語字 客委會：最快112年7月前完成

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（中央社記者張雄風台北31日電）民眾於公共政策網路參與平台上提議，要求手機及電腦加入本土語言（客語、閩南語）外字表。客委會今天表示，相關計畫已進行約3年，預計最快明年7月前完成；也會設計語音轉文字輸入。

公共政策網路參與平台上，關心本土語言推展的學者於7月提議要求手機及電腦資訊系統加入本土語言（客語、閩南語）外字表，9月附議數已超過5000人，達到成案門檻。

立法院內政委員會今天審查112年度中央政府總預算案關於客家委員會及所屬部分。

民進黨立委羅美玲質詢表示，國家語言發展法公布後，客語、閩南語等本土語言已提升至國家語言地位，政府也訂定國家語言的書寫，但客語、閩南語有些字比較罕見，電腦、手機沒辦法輸入，在民眾提議之後，客委會已回應持續研究可行作法，目前規劃進度、如何上線。

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客委會副主委鍾孔炤答詢表示，客語輸入法確實有些字在手機、電腦很難運用，為提高輸寫的友善性和便利性，已做了3年的計畫案，包括語音、語彙資料庫都有整理，確定明年7月前輸入法會完成；目前客語的漢字也納入編碼，客語納入Windows系統的罕見字也約200字。

鍾孔炤指出，計畫與師範大學合作，師大原先就有建立資料庫，同時與陽明交通大學組成團隊，也有諮詢委員、民間的薪傳師綜整用語；未來也會設計語音轉文字，不管是四縣腔、海陸腔或大埔腔等，預計明年下半年完成。（編輯：張雅淨）1111031