桃機11/3直航姐妹機場慕尼黑 借鏡多功能營運

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（中央社記者汪淑芬台北31日電）長榮航空11月3日將開航德國慕尼黑。慕尼黑機場與桃園國際機場為姐妹機場，桃機公司正規劃在第3與第2航廈間興建多功能大樓，將借鏡慕尼黑機場的多功能營運模式。

根據桃機公司提供的資料，桃機與慕尼黑機場公司是在台灣時間2016年2月25日，於慕尼黑機場貴賓室簽署姐妹機場合作交流備忘錄，當時就提到要致力拓展桃園機場與慕尼黑機場直飛航線，同時分享有關機場旅客服務、營銷、航空保安、土地開發及新科技等資訊。

桃機公司指出，慕尼黑機場於1992年啟用，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情前與桃機的旅客量相近，為歐洲重要樞紐機場，疫情前轉運旅客比率高達約40%。

桃機公司目前除正興建第3航廈外，也將在第2與第3航廈中間約7.5公頃空地，興建多功能大樓，與第3航廈形成Mega Terminal，整合交通轉運中心、購物、娛樂及辦公等多元化功能使用。

桃機公司指出，慕尼黑機場內的慕尼黑機場中心（MAC）也位於兩座航廈間，結合火車站、報到櫃台、零售及服務空間、會議中心及辦公室的多種商業用途，同時設有大型戶外廣場，不定期舉辦慕尼黑機場行銷活動，包括慕尼黑啤酒節、衝浪比賽、網球訓練營等，為機場活動最大亮點。

桃機公司認為，慕尼黑機場中心與桃機第3航站區多功能大樓發展願景類似，經由姐妹機場互相合作交流，可擷取其成功經驗，作為桃園機場發展借鏡對象。

桃機多功能大樓原本已由顧問公司設計中，後因遇疫情而取消，現在台灣已解封，桃機公司正重新規劃中，借鏡對象除了慕尼黑機場外，還有新加坡樟宜機場。

根據國際知名航空服務調查機構SKYTRAX在2022年最佳機場排名，慕尼黑機場第7名，樟宜機場第3名。（編輯：張雅淨）1111031