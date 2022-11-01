11/1本土增3萬4242例 46人死亡、71例中重症

（中央社記者陳婕翎、余曉涵台北1日電）COVID-19本土疫情持續往好的方向發展，死亡同樣較過去幾天降低，但今天新增較年輕的死亡個案是1名30多歲女性，因慢性病長期臥床，接種4劑疫苗仍染疫，住院10天重症病逝。



國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情延燒，中央流行疫情指揮中心疫情監測組組長周志浩今天下午在疫情記者會說明，新增3萬4242例本土個案，較上週同期降幅約為12.5%，持續呈現趨緩；另外境外移入增32例。



確診個案新增中重症71例（中症35例、重症36例），其中46人死亡，死亡個案年齡介於30多歲至90多歲以上，皆屬重度感染個案。指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，今天新增較年輕死亡個案為1名30多歲女性，有慢性神經系統疾病，長期臥床，接種過4劑疫苗。



個案在10月4日出現咳嗽症狀，快篩陽性確診，醫師給予默沙東「莫納皮拉韋」口服抗病毒藥物，10月14日起開始發燒，10月17日就醫，X光顯示肺炎，轉至急診，PCR檢驗仍陽性，10月18日安排住院，給予瑞德西韋等藥物治療，不幸因COVID-19及急性腎衰竭，10月28日病逝。



至於每週二例行公布的住宿式長照機構疫情狀況，羅一鈞說，採檢陽性率部分，工作人員從0.9%變為0.7%，跟社區脫離高原期趨勢一致，機構住民陽性率則是維持1.3%，以前一波疫情經驗，工作人員下降後，住民確診才會接連趨緩；機構投藥率為90%以上。



據指揮中心統計，上週新增394名工作人員確診及1398名住民確診，自今年1月1日至10月30日，通報機構間數達1754家，確診住民人數為5萬8786人、確診工作人員數為1萬7635人。



這波本土疫情自4月起統計至10月30日，住宿式服務機構中重症送醫人數共有4913人，累計死亡人數1403人；10月24日至30日新增死亡人數為9人，確診致死率2.3%，社福機構5人最多、護理機構4人次之。



根據指揮中心統計，今年1月至10月31日，本土輕症、無症狀個案累計762萬8205例、占99.57%，中症累計1萬9318例、占0.25%，重症累計1萬4158例、占0.18%，其中死亡累計1萬2021人。（編輯：張芷瑄）1111101

影片來源：衛生福利部疾病管制署

（指揮中心提供）

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