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師生快篩規定不一 潘文忠：相關工作人員規範一致

2022/11/2 09:52
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（中央社記者陳至中台北2日電）全國教育產業總工會今天表示，11月7日起學生未打滿3劑疫苗不用週週快篩，教師卻仍須維持，質疑是「不平等對待」；教育部長潘文忠則解釋，24項公共場所工作人員規範一致，並非針對校園。

全教產今天發布新聞稿指出，11月7日起教育部調整COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫新制，學生未打滿3劑疫苗不用週週快篩，但學校教師未打滿3劑，卻仍維持每週快篩。

全教產指出，有基層老師反映，憲法沒有規定接種疫苗的義務，師生快篩規定不一，有擾民嫌疑，且是不平等對待。

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對此，潘文忠今天上午出席立法院教育及文化委員會審議預算，會前接受媒體聯訪表示，中央流行疫情指揮中心有過討論，目前24項公共場所都是一致規範，對「參與者」的防疫有調整；但工作人員、服務人員仍維持，並非針對校園。

潘文忠也提到，經過3年疫情，目前整體防疫規範都走向步入日常生活，考量學生、教職員工權益，教育部會持續與指揮中心溝通，如有調整會第一時間告知師生。（編輯：陳仁華）1111102

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