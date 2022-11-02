藍委籲擴大免費快篩發放對象 薛瑞元：可研議

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衛福部長薛瑞元（左）2日在立法院財政委員會表示，目前COVID-19快篩試劑庫存大約還有1.3億劑，可研議擴大免費快篩試劑發放對象。中央社記者張皓安攝 111年11月2日

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（中央社記者范正祥台北2日電）國民黨立委賴士葆今天在立法院財政委員會質詢時，建議擴大免費快篩試劑發放對象。對此，列席備詢的衛福部長薛瑞元回應，可以研議。

立法院財政委員會邀請薛瑞元及相關機關首長就衛生福利部因應COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情，採購防疫物資、藥物、疫苗及辦理檢驗診斷作業等，相關預算執行情形與效益進行專題報告並備質詢。

賴士葆質詢時關注快篩試劑庫存量，薛瑞元指出，目前快篩試劑庫存大約還有1.3億劑。

賴士葆說，目前每天各地發出的快篩試劑約僅20萬劑，以此換算，1個月大約發出600萬劑，既然快篩試劑堆積如山，有沒有可能擴大免費快篩試劑發放對象。

薛瑞元回應，賴士葆的這個建議，可以來研議看看，有這個可能。

賴士葆進一步追問，什麼時候可以有研議結果。薛瑞元說，大約2個星期。

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賴士葆表示，政府購買那麼多快篩試劑，就使用在需要的民眾身上，不希望像一些COVID-19疫苗一樣，出現過期報廢銷毀的情況。

衛福部今天在專案報告指出，因應COVID-19的Omicron變種病毒肆虐，衛福部依中央流行疫情指揮中心指示依法徵用及採購家用快篩試劑，以及積極協調國內廠商提升產能，以因應居家隔離和檢疫等防疫及供應實名制民眾購買需求；截至今年10月底，採購及徵用數量計約3.49億劑，累計執行約新台幣222.59億元。（編輯：翟思嘉）1111102