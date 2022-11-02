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東北風漸強 台南度冬黑面琵鷺已逾1400隻

2022/11/2 16:47（11/2 17:06 更新）
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台南市政府農業局表示，2022黑面琵鷺保育季系列活動中，發起尋找台南市長黃偉哲任內野放的傷癒黑面琵鷺，愛鳥人士若發現這些黑面琵鷺行蹤，可以來電聯絡，首先發現者可獲贈精美紀念品。圖為野放時情形。（台南市農業局提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 111年11月2日
台南市政府農業局表示，2022黑面琵鷺保育季系列活動中，發起尋找台南市長黃偉哲任內野放的傷癒黑面琵鷺，愛鳥人士若發現這些黑面琵鷺行蹤，可以來電聯絡，首先發現者可獲贈精美紀念品。圖為野放時情形。（台南市農業局提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 111年11月2日
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（中央社記者楊思瑞台南2日電）隨東北季風轉強，飛抵台南度冬的黑面琵鷺族群，已增加到超過1400隻，吸引不少遊客到各棲地賞鳥，台南市黑面琵鷺保育季發起尋找12隻野放黑琵活動，盼民眾協尋行蹤。

台南市政府農業局今天發布新聞稿指出，今年第1隻來台南度冬的黑面琵鷺，於9月10日飛抵七股黑面琵鷺保護區，隨著氣溫下降及季風轉強，族群大量飛抵，10月30日已有1440隻，分布在七股黑面琵鷺保護區、七股頂山、安南區土城、四草等地，此時安排一趟台南黑琵輕旅行，必定回味無窮。

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農業局長李建裕表示，2022黑面琵鷺保育季系列活動中，發起尋找台南市長黃偉哲任內野放的編號「T85、T95、T97、T98、N13、N14、N17、N18、N19、N20、N21」傷癒黑面琵鷺，以及1隻24歲阿祖級老黑琵T18，目前還沒有接獲回報。

李建裕指出，其中編號T85黑琵已經連續2年在台灣被發現，今年是第3次尋找，愛鳥人士若發現這些具特色的黑面琵鷺行蹤，可以電話0928-749922或06-6321731聯絡，首先發現者可獲贈精美紀念品。（編輯：陳仁華）1111102

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