台灣第1個雨林聯盟認證咖啡 幫助鄒族留鄉更留香

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台灣首個獲雨林聯盟認證的本產咖啡來自阿里山鄒族部落，優遊吧斯董事長鄭虞坪自2年前開始申請，如今終於通過認證並獲得麥當勞採購，他希望在地咖啡產業接軌國際，能促成更多的鄒族青年返鄉、留鄉。中央社記者陳清芳攝 111年11月2日

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（中央社記者陳清芳台北2日電）台灣終於有第1個獲得雨林聯盟認證的本產咖啡，優遊吧斯董事長鄭虞坪2年前開始申請時，才知道「不是有樹木、會下雨就可以」，如今通過認證且獲得麥當勞採購，不僅體現環境友善 ，更帶動鄒族青年留鄉發展。

鄭虞坪說，麥當勞洽談採購時，表明必須雨林聯盟認證，他想說，自家莊園本來就是有機裁種，在申請認證時才知其中甘苦，不是有樹林會下雨的地方就叫雨林，連用哪種除草劑、員工除草時有沒有適當防護裝備、員工的安全，甚至有沒有被性騷擾都要管到。

在農委會農糧署等協助下，鄭虞坪今年有2公頃的園子通過雨林聯盟認證。他告訴中央社記者，今年雨林聯盟認證的咖啡豆產量僅2.5噸，這是第1期，優遊吧斯共有174個莊園、種植200公頃咖啡樹，接下來第2期認證目標，產量將會放大。

在鄒族語中，「優遊吧斯」意思是富足安康的意思，鄭虞坪在阿里山茶鄉中，闢莊園種咖啡，公司取名優遊吧斯，就是希望鄒族富足安康，青年不必離鄉外漂。值得一提的是，鄭虞坪本人並非鄒族人。

今天清晨他從園子折下一串將近成熟的咖啡果，來到台北麥當勞，見證自家的阿里山雲霧單品咖啡進入麥當勞，他說，希望在地咖啡產業接軌國際，能促成更多的鄒族青年返鄉留鄉。

優遊吧斯咖啡事業經理鄭嘉容說，原本請了100名族人，過去2、3年疫情影響，剩下50人，所幸疫情解封，還有好消息是咖啡、茶葉今年都獲得雨林聯盟認證，只是茶葉目前還是由零散店家購買，不像咖啡有麥當勞契作生產。

阿里山雲霧單品咖啡是阿拉比卡SL34樹種，生長在1300公尺高山，顆粒飽滿高品質，經由台灣UCC咖啡烘培師之手，入口可品嚐到李子果香，尾韻還帶有烏龍茶甜甘，由於雨林聯盟認證產量有限，11月9日起在麥當勞McCafé限量販售只有10萬杯。

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在生態永續、淨零減碳的浪潮下，包括麥當勞在內跨國食品企業莫不積極綠色採購，雨林聯盟認證是個其中一個重要參考指標，雨林聯盟的綠色小青蛙代表農作物來自「環境保護、社會公平、經濟可行性」種植區，這也是廣大咖啡迷所熟悉的標誌。

農委會主委陳吉仲曾指出，台灣人平均1年喝掉177杯咖啡，97%以上是進口豆，咖啡豆進口量超過10萬公噸，目前已經成立咖啡產業策略聯盟，與國際接軌，要讓世界知道，台灣不但有好農產，還有好咖啡。（編輯：陳政偉）1111102