長榮台北慕尼黑首航 台德往來交通更便捷

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（中央社記者汪淑芬台北3日電）長榮航空飛向享有世界啤酒之都美名的德國慕尼黑，今天上午在桃園國際機場舉行首航典禮。台北－慕尼黑航線每週飛航4班，台、德兩地雙邊旅遊、經商、求學更便利。

長榮航空邀請外交部歐洲司長姚金祥、民航局長林國顯、德國在台協會副處長陶艾瑪（Dagmar Traub-Evans）、德國經濟辦事處首席代表暨處長林百科（Axel Limb erg）共同主持長榮航空台北－慕尼黑開航儀式，有300多名搭乘首航班機旅客見證。

林寶水說，長榮航空台北－慕尼黑航線每週飛航4班，以波音777-300ER或787機型飛航，除提供台、德兩地民眾便捷空中服務，也讓旅客可透過長榮6大歐洲航點，進出歐洲行程安排更便利。

林寶水提到，長榮航空也著眼轉機市場，未來希望能吸引更多亞洲旅客來台灣轉往慕尼黑，或從慕尼黑經台灣轉往亞洲各大城市，強化台灣轉運樞紐的核心地位。

長榮航空台北－慕尼黑首航班機特別調派三麗鷗彩繪機－星空機飛航。

除了慕尼黑外，長榮航空在歐洲的航點還有奧地利維也納、荷蘭阿姆斯特丹、法國巴黎、英國倫敦、義大利米蘭。

林寶水提到，長榮航空也著眼轉機市場，未來希望能吸引更多亞洲旅客來台灣轉往慕尼黑，或從慕尼黑經台灣轉往亞洲各大城市，強化台灣轉運樞紐核心地位。

德國是台灣在歐洲第一大貿易夥伴，慕尼黑為德國重點商業大城，每2年舉辦一次的慕尼黑電子展，更是全球規模最大的電子零組件專業展，吸引全球超過50個國家參展，買家超過100餘國，台北－慕尼黑航線的開闢，對於經常往返德國商務旅客是利多。

搭首航班機的謝先生疫情前曾赴慕尼黑旅遊，他說，當年他還從慕尼黑到奧地利及捷克，美麗的風景留下好難忘回憶，一得知長榮要直飛慕尼黑，馬上和太太報名旅遊團，這次除重遊慕尼黑，還要到瑞士共11天行程，旅費新台幣9萬多元。

長榮航空為慶賀開航慕尼黑，首航典禮現場也為旅客規劃充滿德國風情的巴伐利亞傳統舞蹈表演，還打造戶外啤酒屋拍照區及滾啤酒桶遊戲。

現場也展示京都米其林三星主廚－中村元計為慕尼黑航線設計的餐點，全艙等旅客都可以品嚐到。同時邀請世界咖啡沖煮大賽（WBrC）冠軍－王策分享手沖咖啡的藝術。（編輯：方沛清）1111103

桃園國際機場公司3日特別為長榮航空公司慕尼黑新航線的首航班機，派出消防車灑水進行水門禮儀式。中央社記者吳睿騏桃園機場攝 111年11月3日

長榮航空3日開航德國慕尼黑，上午在桃園國際機場舉行首航典禮。長榮航空董事長林寶水（右4）、外交部歐洲司長姚金祥（左4）、民航局長林國顯（右3）、德國在台協會副處長陶艾瑪（Dagmar Traub-Evans）（左3）、德國經濟辦事處首席代表暨處長林百科（Axel Limberg）（左2）、長榮航空總經理孫嘉明（右2）共同主持開航儀式。中央社記者汪淑芬攝 111年11月3日

長榮航空3日開航慕尼黑，上午在桃園國際機場舉行首航典禮，慕尼黑被喻為世界啤酒之都，開航典禮現場也為旅客安排滾啤酒桶遊戲。中央社記者汪淑芬攝 111年11月3日