北科大森入生活展 籲多用國產材「負碳家具」

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台北科技大學木藝中心「森入生活」展3日開幕，「台灣林相」運用17種國產木材製成圓凳，並依樹種生長高度排列，底座則以17種材料加工過程所產生的鉋花構築。（北科大提供）中央社記者陳至中台北傳真 111年11月3日

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（中央社記者陳至中台北3日電）台北科技大學木藝中心今天為「森入生活」展開幕，展出60多件產官學合作作品，同時呼籲民眾多使用國產材製造的「負碳家具」。

北科大和行政院農業委員會林務局、台北市文化局合作的「森入生活─國產．材好．設計」展覽，今天開幕並發表同名新書，教務長黃育賢表示，北科大是台灣最早設立木工教育的學府，近年更希望將校務發展與環境永續結合，實踐大學的社會責任，推動「負碳家具」研發，為地球永續發展盡一份心力。

「負碳家具」是指採用在地而非國外進口的木材，減少交通運輸造成的碳足跡，加上樹木本身的固碳量，計算下來可大於家具製造過程產生的碳排放。

北科大木藝中心主任陳殿禮表示，這次展覽中「台灣林相」部分，透過17種國產木材，製成體現庶民生活的凳子，象徵在地多元樣態。現場還以樹種生長高度來排列凳子，底座是台灣地圖，以17種材料加工過程所產生的鉋花構築而成，映照台灣17個行政區彼此連結共存。

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「台灣杉情」桌椅系列，則是結合美感、人文、善念與風土，陳殿禮指出，台灣杉是東亞第一高的樹，也是全世界唯一以台灣為名的樹種，在原住民的眼中，它是撞到月亮的樹，是「很浪漫的材料」。

北科大展出的台灣杉作品，一側保留自然邊，另一側採人造線條，表達「三分天成，七分人」的設計理念。搭配長桌的長凳，呼應月亮撞到樹的寓意，凳面上以3個圓弧線條區分座位，以及利用「福鉋」鉋刀鉋出來的「福花」，承載著對土地的祝福。相關資訊可參考北科大網站。（編輯：管中維）1111103