60件台灣森林木材負碳家具 新芳春茶行展出

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林務局表示，善用可吸附二氧化碳的台灣森林木材設計創作的60件負碳家具，即日起在台北市市定古蹟新芳春茶行開展，邀請民眾「遊古蹟、逛展覽」。（陳殿禮提供）中央社記者楊淑閔傳真 111年11月3日

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（中央社記者楊淑閔台北3日電）森林可以吸附二氧化碳，採用台灣森林木材設計創作的60件負碳家具，即日起在台北市市定古蹟新芳春茶行展出，共60件作品，實現永續循環生產，歡迎民眾前往欣賞。

行政院農業委員會林務局今天舉辦「森入生活-國產．材好．設計展」開幕暨新書發表會，展出地點在新芳春茶行（台北市大同區民生西路309號），時間從即日起至12月31日止，開放時間每天上午10時到傍晚6時，但週一及二休館；提供民眾漫遊大稻埕吃美食、購物、參拜、賞古蹟之餘，一睹國產木材家具的美妙。

這項展覽是林務局補助國立台北科技大學木藝培育暨設計研發中心辦理「台灣獎勵造林樹種木材設計研發暨成果推展計畫（II）」，產官學攜手推動國產材家具設計技術研發的成果，也是策展人、北科大木藝培育暨設計研發中心主任陳殿禮與其團隊7年來的心血結晶。

陳殿禮今天並出版新書「森入生活─國產．材好．設計」，將多年來的歷程及經驗集結成書。

展出現場分為藝術家具及設計家具兩大展區。林務局說明，作品共約60件，兼顧藝術性、實用性及生活美學。公共藝術作品包含利用藝術的手法賦予羅漢松新生命的「重生羅漢」、由17種台灣國產木材拼成台灣造型的「台灣林相」，以及用17種國產材製作17張凳子，還有椅、凳、桌、櫃等作品。

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除了現場實體展出，林務局也與台北教育大學文創系教授林詠能的團隊合作，同步在中央研究院開放博物館平台（https://tinyurl.com/2dzyejv6 ）線上展出。

林務局局長林華慶表示，森林是天然的吸碳神器，在氣候變遷日益嚴峻的當代，不僅要保護天然林，更要循環利用人工林，讓固碳效益達到最高，藉此推進淨零排放的目標；而存碳的木材，除了能取代高碳排的塑膠、鋼鐵材料，並為生活帶來質感。（編輯：陳清芳）1111103