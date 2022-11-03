媽盟：無2030淨零目標 依賴科技是推託之詞

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媽媽氣候行動聯盟3日發布「2022氣候變遷議題調查」結果，聯盟常務理事徐光蓉（右）表示，現在政府有2050淨零目標、卻沒有實際行動及中期目標；對於國發會之前說冀望科技進步，2030後可加速淨零的說法「不太認同」，應是2030前的目標要更多，讓大家更有信心達到淨零。中央社記者張雄風攝 111年11月3日

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（中央社記者張雄風台北3日電）根據媽盟調查，逾6成民眾不清楚「淨零排放」；近5成民眾認為政府在因應氣候變遷的表現不佳。媽盟表示，沒有訂定2030的中期目標，卻要依賴未來的新科技是「推託之詞」。

國發會在今年3月30日公布台灣2050淨零排放路徑。媽媽氣候行動聯盟今天發布「2022氣候變遷議題調查」，調查顯示有88.5%民眾認為氣候變遷正在發生，5.4%認為沒有氣候變遷，另有6.1%無明確意見。

根據調查，有35.9%民眾知道「淨零排放」，63.6%不知道，另有0.5%無明確意見。進一步詢問知道淨零排放的民眾，政府提出的台灣淨零目標時間，20.7%民眾認為淨零目標是2030，30.3%認為是2050，2.1%認為是2060，另有46.9%無明確意見。

調查顯示，有32.9%民眾表示政府在因應氣候變遷的表現好，48.6%表示不好，另有18.5%無明確意見。至於民眾認為最應該負責減少溫室氣體排放的對象，以「企業」（34.7%）最高，其次為「政府」（18.6%） ，24.2%認為「都要負責」。

調查詢問民眾曾做過的氣候行動，以「家中燈具改換成LED燈 」最高，其次為「外出飲食/購物攜帶環保餐具/購物袋」，另外包含調高冷氣溫度設定、改換一級能效家電、減少食用進口食物等。

媽媽氣候行動聯盟常務理事徐光蓉會中表示，一開始減量最容易，如鼓勵大樓、民眾換燈、加強房屋節能等，愈到後期減量會愈困難，如鋼鐵、水泥業等如何淨零；所以初期減量要多、後面會愈來愈難。

徐光蓉認為，現在政府有2050的淨零目標、卻沒有實際行動及中期目標；對於國發會之前說冀望科技進步，2030之後可以加速淨零的說法「不太認同」，應該是2030之前的目標要更多，讓大家更有信心達到淨零。

徐光蓉以歐洲為例，有規定新建的建築要零碳排，每年要更新多少的建築，在台灣完全沒有；台灣在安裝小型的太陽光電，仍有很多人不清楚怎麼做，也有再生能源發展的障礙，目前的科技都沒有很認真推廣，要依賴未來的新科技是「推託之詞」。（編輯：管中維）1111103