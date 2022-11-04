台北旅展3部會推200條遊程 深入客庄部落森林

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總統蔡英文（中）4日在台北南港展覽館1館出席台北國際旅展（ITF）開幕式，並與交通部長王國材（右3）、台灣觀光協會會長葉菊蘭（左4）等人一同參觀林務局國家森林館攤位。中央社記者張新偉攝 111年11月4日

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（中央社記者楊淑閔台北4日電）「ITF台北國際旅展」今天登場，3部會推優質國旅，林務局「國家森林館」規劃38條遊程並含優惠價，原民會「部落心旅行」推出30條經典遊程，客委會更有逾百條遊程深入客庄。

「2022 ITF台北國際旅展」11月4日至7日於南港展覽館一館舉行，中央政府有3部會設館參與、推出優質國旅，搶進旅遊商機，推進台灣觀光產業優質化發展。

行政院農業委員會林務局長林華慶說，「國家森林館」以「森林療癒、生態探索、永續旅遊、人文對話」4大理念串起38條廣受國人喜愛的遊程，除到場逛展，也可上林務局全球資訊網http://www.forest.gov.tw/了解。

林務局補充，還有優惠遊程，包含「憑山俯海」阿里山林鐵旅程優惠價每人新台幣1600元、「奧萬大及合歡山三日輕鬆遊」每人9900元，以及「森息大雪山2日遊」2人報名現折1000元等。現場5日並安排芳療專家溫佑君分享台灣原生植物的香氣人文故事，6日並請森林系創作歌手森淮帶來自然的旋律。

若想了解客家文化，可至客家委員會所設「客家主題館」逛展，客委會以「在客庄迷失方向 Somewhere in Hakka」為主軸，精選逾百條客庄遊程，包含客庄小旅行、環島迷客庄、微醺之旅、品可可黑金之旅，國家綠道「樟之細路」等。

客委會主委楊長鎮指出，客家主題館也規劃音樂展演活動、名人帶路沙龍、味緒之旅講座、在地手作課程等，包含金曲歌王黃連煜等多人到場演繹客家歌曲，還有旅遊達人廖科溢分享酒莊行旅等各種客庄生活文化議題；這次逾百條精選遊程可上線「在客庄迷失方向」（網址：http://hakkatrip.tw）選購。

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原民部落也是構成台灣多元文化的精髓，原住民族委員會副主委鍾興華Calivat‧Gadu表示，今年以「部落心旅行」為策展主軸，推出近30條部落經典遊程，為了讓民眾透過旅遊認識原住民族文化，並結合7個縣市政府和5處原鄉秘境溫泉，推出「歲時祭儀文化」、「秘境溫泉」、「飲食文化」等主題的限定旅遊路線。

有興趣來趟島內部落旅行的民眾，可至「看見太陽-部落小鷹」臉書粉絲專頁www.facebook.com/explorethesun掌握最新消息。（編輯：管中維）1111104

2022 ITF台北國際旅展4日在南港展覽館盛大登場，文化部文化館安排多組團體帶來精彩演出，包含鐵四帝文化藝術創意團隊融合潮流街舞的陣頭表演等。中央社記者張新偉攝 111年11月4日

2022台北國際旅展4日盛大展開，林務局打造「國家森林館」，林務局長林華慶出席表示，「國家森林館」以「森林療癒、生態探索、永續旅遊、人文對話」4大理念串起38條廣受國人喜愛的遊程，除到場逛展，也可上林務局網站了解。中央社記者張新偉攝 111年11月4日

2022 ITF台北國際旅展4日起在南港展覽館一連4天展開，原民會「部落心旅行」展區舉辦舞台活動，吸引許多民眾圍觀互動。中央社記者張新偉攝 111年11月4日

2022台北國際旅展4日起在南港展覽館登場，客委會以「在客庄迷失方向 Somewhere in Hakka」為主軸規畫主題館，主委楊長鎮（中）、金曲歌王黃連煜（右）等人出席開幕活動。中央社記者張新偉攝 111年11月4日