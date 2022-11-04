台語認證遭指拒視障者 成大：平等對待無歧視

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（中央社記者陳至中、張榮祥台北4日電）全教總今天說，接獲投訴，成大今年舉辦全民台語認證不受理視障考生報名，公然歧視身心障礙者。成大說，台灣語文測驗中心對考生持平等對待態度，對身心障礙者無歧視。

全國教師工會總聯合會在台北召開記者會，理事長侯俊良指出，接獲一名視障者投訴，日前報名成大台灣語文測驗中心舉辦的111年秋季「全民台語認證」，繳費後依簡章告知視障身分，希望給予特殊協助。

全教總指出，經上述視障者聯繫，台灣語文測驗中心告知屬自籌單位，目前沒有對視障考生的考試標準及辦法，且評估人力、經費、設備也不能符合考生需求，因此不接受報名。

侯俊良表示，全民台語認證網站中的Q&A曾寫明，歡迎身心障礙者報名，將視需要盡量給予協助。但又說測驗項目包括聽、說、讀、寫，若有相關障礙則不適合報考，等同直接將視障、聽障者排除在外。

侯俊良質疑，全民台語認證以人力、經費、設備不足為理由，設立一個讓視障者、聽障者無法參與該項測驗的門檻，已經違背「身心障礙者權利公約施行法」。全民台語認證不只是一個測驗，通過中高階即符合教育部認可的閩南語師資，攸關工作資格的取得，應保障身心障礙者公平應考機會。

成功大學發布新聞稿指出，全民台語認證報名簡章中載明，報名對象不分國籍、種族、族群、性別、階級、職業等，成大台灣語文測驗中心對所有考生持平等對待態度，對身心障礙者並無歧視。

成大表示，歷屆報名考生中不乏身心障礙，成大都同意報考及協助，儘量安排特殊考生需求，但仍須考量中心人力及資源是否足夠。

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至於視障者的投訴，成大人員說，成大台語文中心屬經費自籌單位，非教育部委託案，也未接受政府經費補助，原編制人員非常有限；今年應教育部國教署需求而擴大辦理，報考人數激增數倍，試務及監考人員大增，造成人力短缺。

此外，台語認證口語測驗場地必須租借符合使用標準的視聽教室，全國擁有這套設備的學校有限，無法再多增借視聽教室供特殊考生使用；校方已建議這名考生報考教育部主辦的閩南語認證。（編輯：管中維）1111104