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中央大學以日月潭邵語命名小行星 發揚原民價值

2022/11/5 19:41（11/5 19:51 更新）
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中央大學將編號第300286號小行星以日月潭的邵語Zintun命名，5日在仁愛魚池部落聯合嘉年華中，由中央大學主秘周立德（左）代表頒贈小行星銘牌，日月潭國家風景區管理處長簡慶發（右）代表接受。（中央大學提供）中央社記者陳至中傳真 111年11月5日
中央大學將編號第300286號小行星以日月潭的邵語Zintun命名，5日在仁愛魚池部落聯合嘉年華中，由中央大學主秘周立德（左）代表頒贈小行星銘牌，日月潭國家風景區管理處長簡慶發（右）代表接受。（中央大學提供）中央社記者陳至中傳真 111年11月5日
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（中央社記者陳至中台北5日電）中央大學將編號300286小行星以邵語Zintun（日月潭）命名，今天在「2022仁愛魚池部落聯合嘉年華」舉辦頒贈儀式，與民眾共享日月潭的美及原住民族的獨特價值。

中央大學今天發出新聞稿表示，與南投縣仁愛鄉公所、交通部觀光局日月潭國家風景區管理處合辦的「2022仁愛魚池部落聯合嘉年華」活動中，正式對外公布Zintun經國際天文聯合會（IAU）通過命名。

中央大學指出，Zintun是邵語的日月潭。在邵族的「白鹿傳說」中，先人追逐白鹿從遙遠的西半部，一路越過中央山脈、阿里山，來到濁水溪上游，進而發現美麗的日月潭。

中央大學指出，「白鹿」象徵著祖靈的獻禮，也意謂著祖靈與大自然的精神合一。希望Zintun成為夜空中的小行星後，能在天上繼續庇佑這片土地。

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Zintun小行星於2007年7月21日，由中央大學鹿林天文台成員林啟生、美國馬里蘭大學博士葉泉志共同發現，大小約在1.3公里之間。Zintun小行星繞行太陽一圈3.87年（軌道週期），離太陽最近時（近日點）為2.83億公里，最遠時（遠日點）為4.56億公里，目前運行到人馬座。

中央大學從2006年開始的鹿林巡天計畫，曾發現台灣史上的第1顆彗星，同時也發現了800多顆小行星，使台灣成為亞洲發現小行星最活躍的地方之一。（編輯：陳政偉）1111105

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