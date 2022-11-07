人事成本等增加 鹿港天后宮點光明燈漲至800元

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者吳哲豪彰化7日電）彰化鹿港天后宮宣布點光明燈費用從600元漲為800元；天后宮指出，人事成本增加，廟方需更換安全係數高的燈泡，因此決定漲價；彰化市南瑤宮則指出，光明燈、安太歲費用凍漲。

彰化鹿港天后宮主祀媽祖，是彰化縣重要的媽祖信仰中心之一，鹿港天后宮日前在官方網站宣布，點光明燈費用每盞新台幣800元，鹿港天后宮管理委員會總幹事劉家汶今天接受媒體聯訪時說，天后宮已20年不曾調整點光明燈費用。

劉家汶指出，因人事成本像是薪資等不斷上漲，光明燈使用的燈泡也需更換安全係數更高的燈泡，電線也需要做更換，成本增加，廟方才決定調漲點光明燈的費用。

劉家汶說，天后宮每年在農曆11月1日受理預約點燈作業前，管委會都會開會討論點燈費用，關於調漲問題已討論好幾年，今年因為物價波動太大，不得不決定調漲。

另一間也主祀媽祖的彰化市南瑤宮，廟方指出，今年沒有調漲費用的計劃，不管是點光明燈、文昌燈還是安太歲，費用一律都是500元。（編輯：陳仁華）1111107