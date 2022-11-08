林務局攜跨部會推展竹產業 2024年辦世界竹會論壇

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

林務局8日舉辦「新興竹產業發展願景論壇」，由農委會副主委黃金城（左4）揭開序幕，宣布林務局邀請原民會、交通部、經濟部、內政部、文化部等執行2021年起推動的新興竹產業發展相關願景。左3為林務局長林華慶。中央社記者楊淑閔攝 111年11月8日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者楊淑閔台北8日電）林務局舉辦論壇推進跨部會發展可減碳、循環使用的竹產業發展，農委會副主委黃金城允諾補助機械化作業降低集貨成本。林務局長林華慶說，2024年將辦世界竹會論壇，呈現精彩運用。

行政院農業委員會林務局今天舉辦「新興竹產業發展願景論壇」，由黃金城揭開序幕，宣布林務局邀請原民會、交通部、經濟部、內政部、文化部等執行2021年起推動的新興竹產業發展相關願景。

他說，竹子每4到5年就可成材利用，固碳能力並是木材的3到6倍，接下來2022到2025年還將推動竹產業的發展計畫，此計畫已獲總統府、行政院支持，台灣竹子生長茂密，過去運用很廣，連日本竹劍也偏好使用彈性好的台灣桂竹製作。

他並說，目前更運用到建築上，但產業發展關鍵之一是取材集貨成本必須降低，台灣很多竹林地在坡地，取材不易，將經由林務局推動計畫補助機械化運作，降低難度、成本及人力。

行政院政務委員張景森透過錄影致詞說，政府很關心竹產業的重振與發展，希望從生產、加工、研發、運用到銷售，建置整體產業鏈，林務局統籌相關部門從2021年推動新興竹產業展計畫，具有永續發展前瞻性，民間團體、機構也積極投入，令人感動，期望未來打世界盃。

林華慶說，已經爭取到2024年辦世界竹會論壇、博覽會在台舉辦，來自幾十國將共襄盛舉，屆時呈現台灣竹的精彩利用給世界看。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

林華慶說明，木、竹具備碳匯、資源可再生2大優勢，台灣在竹產地上占有相當大的地利之便，超過50種竹子絕大部分有非常大的應用性，現今的應用早就超過大家的想像，已可利用在建築結構上，竹纖維也能運用高科技發展出抗高溫、抗扭曲的複合性材料。

他進一步說，台灣竹運用減少跟幾個痛點有關，包含法規面、伐採方式及成本問題，因此針對原民會禁伐提出補償，以利重新栽種循環利用，並會推動加工技術、製程的成熟化，以及降低成本提高競爭力，還有推動消費者買單，要讓國人知道生活各面向裡使用竹材，是現今最符合永續潮流的綠色生活。（編輯：張芷瑄）1111108