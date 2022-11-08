週末天氣陰轉晴 13日晚間再迎東北季風

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（中央社記者沈佩瑤台北8日電）氣象局今天指出，明後兩天水氣仍多，大台北、東半部降雨機會高；11日至13日白天轉晴，13日晚間再迎東北季風，北部及東北部天氣轉涼，有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。

中央氣象局今天發布豪、大雨特報指出，受華南雲雨區影響，易有短延時強降雨，宜蘭縣有局部大雨或豪雨發生的機會，基隆北海岸及新北市山區有局部大雨發生的機會。

氣象局預報員趙竑晚間告訴中央社記者，雨勢將持續，預估明天上半天會是小空檔，下午雨勢又會開始消消長長，要特別留意短延時強降雨。

氣象局在臉書專頁「報天氣－中央氣象局」中提醒，明後兩天水氣仍多，尤其大台北及東半部地區雲量偏多，降雨機會高、偶爾有短暫雨出現，特別在基隆北海岸及東北部降雨較明顯、持續，甚至有大雨發生的機會，應多加留意。

此外，因為仍有殘存的華南水氣，西半部大多為多雲偶透光的天氣，留意西半部山區有零星降雨的機會。

溫度方面，各地早晚低溫約攝氏20至22度，感受稍涼，而白天高溫在北部、宜蘭地區約25、26度，中南部及花蓮、台東為27至30度，感受溫暖微熱，中南部日夜溫差較大。

氣象局預估，11日至13日白天水氣逐日轉少，基隆北海岸、東半部及北部山區有局部短暫雨，降雨範圍減小、雨勢減緩，天氣逐漸轉為晴朗穩定。

氣象局表示，13日晚間至14日將迎來另一波東北季風，15日受到東北季風影響，北部及東北部天氣轉涼，北部及東半部地區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。（編輯：張雅淨）1111108