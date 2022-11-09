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北橫明池搶通鋪設便道 10日起限特殊車輛通行

2022/11/9 13:10（11/9 14:16 更新）
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北橫公路台7線明池段10月受強降雨影響，多處坍方阻斷。經連日搶修後，9日傍晚前可完成搶通便道，10日起暫時只限救護與民生物資運補等公務特殊車輛通行。（公路總局第四區養護工程處提供）中央社記者沈如峰宜蘭縣傳真 111年11月9日
北橫公路台7線明池段10月受強降雨影響，多處坍方阻斷。經連日搶修後，9日傍晚前可完成搶通便道，10日起暫時只限救護與民生物資運補等公務特殊車輛通行。（公路總局第四區養護工程處提供）中央社記者沈如峰宜蘭縣傳真 111年11月9日
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（中央社記者沈如峰宜蘭縣9日電）交通部公路總局今天表示，北橫公路台7線明池段10月受強降雨影響，多處坍方阻斷。經搶通後，今天可完成便道，明天起暫時只限救護與民生物資運補等公務特殊車輛通行。

交通部公路總局第四區養護工程處發布新聞稿表示，北橫公路台7線65公里處至85.5公里處（明池至百韜橋）路段，分別在10月16日與30日受颱風外圍環流及東北季風共伴效應影響，沿途多處有上下邊坡坍方阻斷、路基流失。

工程處指出，經連日搶修後，今天傍晚前可完成搶通便道，但考量山區雨勢影響及易起濃霧視線不佳，明天起每天上午7時30分到8時30分、下午3時到4時，只開放救護或民生物資運補等公務特殊車輛通行；如另有緊急或民生特殊需求，將協調加開放行時段。

工程處表示，如遇天候不佳（強降雨、濃霧時無法監看邊坡等）或持續落石有擴災可能時，仍不排除封閉道路，禁止人車通行。

至於何時開放一般車輛通行。工程處表示，後續將再視工程狀況及邊坡抗災能力恢復情形，逐步解除相關管制措施。（編輯：方沛清）1111109

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