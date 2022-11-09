不滿第三航廈按航線分配 華航企業工會桃機陳情

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華航企業工會與全國航空業總工會9日在桃園機場第二航廈入境大廳集結，對於第三航廈使用分配方式表達不滿，並遞交陳情書，由桃機公司業務處副處長修杰麟代表接受。中央社記者吳睿騏桃園機場攝 111年11月9日

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（中央社記者吳睿騏桃園機場9日電）桃園機場第三航廈預計2026年完工啟用，原規劃「一航空聯盟一航廈」，近日傳出改以航線分配，引發華航企業工會不滿到桃機表達訴求。桃機公司表示，將聽取各方意見凝聚共識。

華航企業工會與全國航空業總工會近70名成員，今天下午前往桃園機場第二航廈入境大廳，手持白布條與標語表達訴求，並遞上陳情書，由桃園國際機場公司業務處副處長修杰麟收下。

華航企業工會發言人黃慧甄接受媒體聯訪表示，第三航廈預計於2026年完工啟用，根據工會得到的訊息，桃機公司在2018年開始討論如何分配航廈使用，原採取一國際航空聯盟一航廈方式，卻在今年推翻改以航線分配航廈，讓華航、長榮和星宇3家國籍航空公司都能進駐。

黃慧甄指出，如此方式將使航空公司不同航線班機分配在不同航廈，造成國人及旅客轉機不便，更增加走錯航廈錯過班機的機率以及時間成本，行李跨航廈轉接也有困擾，恐怕導致外籍旅客對台灣印象不佳，國人出國也必須要提早抵達因應不便利的設計，呼籲桃機公司回歸國際慣例。

桃機公司隨後也針對航廈營運分配發布聲明表示，有鑒於近年COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情嚴峻，對整體航空產業、航空聯盟成員、進駐桃機的航空公司及運量都產生巨大改變，疫後國家政策主軸為促進國籍航空航網發展，因此桃機公司已針對航廈分配規劃進行全盤檢討。

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桃機公司指出，將以旅客權益及便利性為最優先考量，並兼顧提升國籍航空作業效率及機場營運效益與未來發展，進行航廈營運分配，邀請國籍航空公司研商，並將擬定第三航廈費率適時與航空業者溝通協調。

桃機公司說，第三航廈為國家斥資近千億的重大公共工程建設，攸關國家整體競爭力，桃機公司將以國家整體發展進行綜合考量擬定及推動計畫，目前正在研議第三航廈營運分配規劃，未來將持續聽取各方意見作為參考，期待理性溝通並凝聚共識，促進桃園機場發展。（編輯：李錫璋） 1111109

桃園機場第三航廈預計2026年完工啟用，原規畫「一航空聯盟一航廈」，近日卻傳出擬改以航線分配，引發華航企業工會不滿，9日到桃機表達訴求，呼籲桃機公司回歸國際慣例。中央社記者吳睿騏桃園機場攝 111年11月9日