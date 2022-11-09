青民協指屏東1高中能力編班 教育部將到校訪視

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（中央社記者陳至中台北9日電）台灣青年民主協會指出，屏東縣一所高中將入學新生，依照國中教育會考成績進行「能力編班」。教育部今天重申高中須實施「常態編班」，已發函要求該校限期逐項說明，並將到校訪視。

青民協昨天晚間在臉書專頁發文，指屏東縣一所高中依照學生會考能力，設置類似「自強班」的班級，幫會考成績優異的學生加課，且第8節違法上課程進度。學校將好的老師、資源都投注在「自強班」上，讓普通班學生有低人一等的感覺。

教育部今天晚間以文字回應媒體指出，針對青民協指出的案例，國民及學前教育署已立即發函，限期請該校逐項說明，並已安排到校實地訪視。

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教育部指出，「高級中等學校學生編班及轉班作業原則」已定有學生實施常態編班的原則，只有特定班級例外，包括特色招生管道入學、通過資優鑑定及其他經核定的班別（如科學班、雙語實驗班）。另外，高中2、3及學生可依選修課程、學程的差異適性編班（例如分文、理組）。

教育部表示，國立學校若違規且屆期未改善，將依法議處校長和相關人員，私立學校則可扣減獎補助。（編輯：陳政偉）1111109