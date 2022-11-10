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屏東龍膽石斑魚變米乖乖 醬燒口味挑戰味蕾

2022/11/10 12:52（11/10 13:08 更新）
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屏東縣政府與乖乖公司攜手，開發出「醬燒石斑米乖乖」。（圖取自facebook.com/onlykuaikuai）
屏東縣政府與乖乖公司攜手，開發出「醬燒石斑米乖乖」。（圖取自facebook.com/onlykuaikuai）
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（中央社記者李卉婷屏東縣10日電）屏東縣政府與乖乖公司攜手，挑選在地養殖龍膽石斑與新鮮原料嚴格把關加工，歷經多次來回修正，開發出「醬燒石斑米乖乖」，已上市開賣，挑戰消費者味蕾。

台灣石斑魚銷中國受阻，屏縣府成立屏東石斑隊，除將石斑融入鐵路便當、中西麵點，也與乖乖公司合作推出「醬燒石斑米乖乖」，力挺漁民。

縣府今天發布新聞稿表示，龍膽石斑被稱為「石斑之王」，利用新鮮原料且嚴格把關加工，開發出滿滿在地情懷的米乖乖，在多元推動下，希望將石斑魚變成為庶民經濟料理；這次將石斑魚融入休閒零食，正式突破傳統束縛，讓石斑魚可以被大眾接受，同時也鼓舞養殖業者，讓石斑魚更有競爭力。

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縣長潘孟安也在臉書（Facebook）發文表示，醬燒石斑米乖乖真的能吃到龍膽石斑的滋味，吃下一口，絕對回味無窮。

乖乖公司表示，持續深化與各地區農特產品連結，結合各地區特色料理，醬燒石斑米乖乖嚴選100%國產優質好米膨化而成的酥脆米乖乖，搭配醬油香氣和石斑魚的鮮香味，神還原了台灣特色料理醬燒石斑；目前在全聯不但有新鮮直送的龍膽石斑提供餐桌加菜，還有醬燒石斑口味米乖乖可以豐富零食櫃。（編輯：陳仁華）1111110

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