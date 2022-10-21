「班班吃石斑」高雄上菜 國中營養午餐加菜龍虎斑

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高雄市前峰國中21日首次在營養午餐供應國產石斑魚，加菜的清蒸龍虎斑搭配湯頭濃郁烏龍麵和新鮮蔬菜，還有水果甜點，大獲師生好評。（高雄市政府提供）中央社記者曾以寧傳真 111年10月21日

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（中央社記者曾以寧高雄21日電）搶救國產石斑，政府規畫校園營養午餐「班班吃石斑」。高雄市前峰、嘉興國中今天首次供應，加菜的清蒸龍虎斑搭配湯頭濃郁的烏龍麵和新鮮蔬菜，獲師生好評，還有學生許願天天吃。

高雄市政府教育局新聞稿指出，岡山區前峰國中正式啟動「學校午餐採用石斑魚計畫」，由漁業署辦理冷凍加工石斑魚共同供應契約、國教署協助調查石斑魚需求量、短期冷凍存放地點等資訊，地方政府擬訂配送計畫，3方通力合作下，讓前峰國中與共同供餐的的嘉興國中2校學生在午餐時間品嘗石斑魚。

前峰國中校長林啟文說，學校特餐日菜色依教育部學校午餐食物內容及營養基準設計，營養豐富，今天菜色有湯頭濃郁的烏龍麵，搭配優質國產豬肉及新鮮蔬菜，外加一道新鮮石斑魚料理「清蒸龍虎斑」，還有甜點及水果，色香味俱全，好吃又健康。

現場學生看到午餐加菜石斑魚，都高興的說「太棒了」。前峰國中一年級蔡同學說，魚肉放進口中就入口即化，香氣非常充足，很好吃；國三蔡姓女同學則說，石斑魚肉質細嫩很好吃，「很希望可以多煮一點、每天都能吃到」。

農委會漁業署長張致盛、教育部國教署副署長戴淑芬、高雄市政府海洋局長張漢雄與教育局長謝文斌等人今天到校關心供餐情形。張致盛指出，學校也可藉此機會結合食農教育，讓學生了解國產石斑魚的產業，進而推廣國產的優良水產品。

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戴淑芬則表示，石斑魚的供應以「外加一道菜」方式辦理，供應當日各校得依營養基準適度調整菜單，並注意整體供餐份量，在享用營養價值豐富石斑魚餐點的同時，也培養學生惜食教育觀念與習慣。

謝文斌說，學校午餐採用石斑魚計畫正式啟動，學生期待與用餐時的表情令人開心。高雄市政府重視學校營養午餐，積極爭取行政院「推動偏鄉學校中央廚房計畫」，獲得新台幣4.6億元補助，共有22校群99校，超過1萬名師生受惠，讓高雄偏鄉學生也能吃到營養、健康、美味的午餐。（編輯：黃世雅）1111021