11/10本土2萬2286例 增66死、270例中重症[影]

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（中央社記者陳婕翎、沈佩瑤台北10日電）COVID-19本土疫情連續3天較上週同期降幅超過25%，但今天新增一例較年輕死亡個案，一名40多歲女性10月底出現嘔吐、腸胃不適，快篩陰性，不料隔天家中猝死後確診。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情降溫，中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥下午在疫情記者會中表示，新增2萬2286例本土個案，較上週同期降幅約為25.5%；另外，境外移入增45例。

確診個案新增中重症270例（中症213例、重症57例），其中66人死亡。新增死亡個案年齡介於40多歲至90多歲以上，皆屬重度感染個案。指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，較年輕死亡個案為一名40多歲女性。

個案已接種3劑疫苗，本身有癌症病史，10月31日因嘔吐、腸胃不適等症狀到診所就醫，當時快篩陰性，隔天在家中昏迷，緊急送醫後不治，採檢PCR陽性、Ct值31.7，死因為COVID-19及心肺衰竭。羅一鈞說，考量個案Ct值偏高，與COVID-19、癌症等關聯性仍待釐清。

另外，新增1例青少年重症為16歲少年，沒有慢性病史、已接種2劑疫苗，11月5日發生車禍，意識不清且四肢及背部外傷、雙耳流血送到急診，PCR陽性確診、Ct值32，因顱骨骨折、腦水腫及顱內出血等情形，緊急進行腦部手術，術後轉入加護病房治療照顧，病況好轉，已於11月8日出院。

指揮中心統計，國內青少年重症個案累計26例，其中包含心肌炎1例、肺炎12例、孩童多發性系統發炎症候群（MIS-C）有7例、共病6例；上述個案已有6人死亡。

根據指揮中心統計，今年1月1日至11月9日，本土輕症、無症狀個案累計786萬7484例、占99.56%，中症累計2萬214例、占0.25%，重症累計1萬4754例、占0.19%，其中死亡累計1萬2524人。（編輯：管中維）1111110

影片來源：衛生福利部疾病管制署

（指揮中心提供）

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