高雄莫德納BA.5雙價疫苗19日起接種 須上網預約

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（中央社記者曾以寧高雄11日電）高雄市政府衛生局今天表示，莫德納次世代BA.4/5雙價疫苗將於19日開打，19、20日共開設6場次社區接種站，今天晚間8時起開放上網預約，不提供現場登記接種。

高雄市政府衛生局透過新聞稿表示，今天新增2844例COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土確診個案，盛行率31.97%；目前負壓隔離及專責病房總計714床，空床率39.6%。

衛生局表示，莫德納（Moderna）次世代BA.4/5雙價疫苗將於19日開打，提供12歲以上民眾接種追加劑，並安排19日在高雄展覽館（北館）、鳳山龍成宮、中油宏南訓練教室、旗山區衛生所、美濃區衛生所；20日在慈濟岡山園區，共開設6場次「莫德納次世代BA.4/5雙價疫苗社區接種站」。

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衛生局指出，當日於接種站完成疫苗接種的65歲以上長輩可獲贈家庭用品水性殺蟲劑1罐，今天晚間8時起於「高雄市新冠肺炎疫苗接種預約系統」https://vaccine.kcg.gov.tw 開放預約社區接種站，不提供現場登記；合約醫療院所部分則預計16日下午4時開放預約。

衛生局提醒，截至目前高雄市已超過63萬人完成流感疫苗接種，疫苗使用率達82.5%，65歲以上長者於14至21日期間在衛生所設置之社區流感疫苗接種站現場完成接種，即可獲得精美潔膚皂等禮品，數量有限送完為止。（編輯：黃世雅）1111111