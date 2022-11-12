台7線便道搶通 明池44輛受困車全數撤離

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（中央社記者沈如峰宜蘭縣12日電）台7線明池段10月坍方，明池山莊一度成孤島，遊客雖已先撤離，但他們的車輛仍無法駛出；隨著便道搶通，公路總局今天安排車主回到明池山莊取車，並戒護全數44輛車駛離。

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公路總局第四區養護工程處表示，北橫公路台7線在10月16日受颱風外圍環流及東北季風共伴效應影響，沿途多處有上下邊坡坍方阻斷、路基流失，明池山莊一度成孤島。經調派大量機具及搶修人員後，台7線桃園大曼段先搶通臨時便道，安排所有受困遊客搭乘四輪傳動車輛先撤離，遊客車輛（共計1台中巴、35台小客車、8台機車）暫時放在明池山莊。

工程處指出，隨著台7線65公里處至85.5公里處（明池至百韜橋）災區路段在11月9日完成便道，暫時開放救護與民生物資運補等公務特殊車輛通行後，今天中午經安排所有車輛停放在明池山莊的車主，搭乘9人座車輛從宜蘭端入山抵達明池山莊，並讓他們各自開著自己的車輛從宜蘭端下山。（編輯：張銘坤）1111112