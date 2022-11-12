林務局催生南庄賽夏族自營林業 森林獲得永續

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林務局表示，已擇33個山村推動「人與森林永續共好經濟」，南庄賽夏族已能自營林業、盜伐消失，當地自然保護區也將執行，擴大保育規模。（林務局提供）中央社記者楊淑閔傳真 111年11月12日

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（中央社記者楊淑閔台北12日電）林務局局長林華慶今天表示，已擇33個山村推動「人與森林永續共好經濟」，原本仇視林務局的南庄賽夏族已能自營林業、盜伐消失，當地自然保護區也將執行，擴大保育規模。

行政院農業委員會林務局今、明兩天舉辦「2022山村綠色經濟研討會」，林華慶以「山村綠色經濟：人與森林永續共好的經濟模式」為題，揭示林務局如何藉由推動「人與森林永續共好經濟」保育森林。

林華慶說，儘管國際倡議下，由已開發國家挹注資金給開發中國家復育森林，但是全球每年仍有幾個台灣大的森林在消失中，面積約700萬、甚至1000萬公頃，分析原因包含資金沒真正到位之外，關鍵是生活其中的部落主體性被忽略、沒參與所致。

他說，因此，106年起，林務局已委託學者研究，篩出具備貴重木、盜伐熱點、生物多樣性熱點、自然保護區域等特徵的33個山村，透過林務局各區林管處協助當地部落發展人與森林永續共好的產業，其中16個山村已實際執行，並在轉型中。

他舉了其中3個案例說明，包含已具知名度的花蓮縣富里鄉重振竹產業、台東縣東河鄉清涼農場發展段木香菇並復育人工林有成。

再者，就是充滿故事的苗栗縣南庄鄉的賽夏族部落，成效多元且廣。他說，正因過去關係敵對、甚至是仇敵，為促進部落發展永續森林的產業，107年2月林務局跟部落在立法院簽訂夥伴關係，部落當時也告知，他們都用族語叫林務局「魔鬼」，為此，4月又在當地依照族人習俗舉辦殺豬儀式締造和解契機。

後來雙邊推動森林地區的共管，林務局新竹林區管理處考量當地牛樟芝盜伐猖獗，一年多達10幾件，且遊客增多破壞環境，委請族人巡護山林並培訓救火技能。

林華慶說，很重要的是107年在長老根誌優的帶領下，部落成立勞動合作社，促成各種永續產品不須靠通路，都被搶買一空，祕境生態旅遊等也已數千人參與。

關於林產業，包含成立合作社之前已促進當地發展蜂箱產業，規模超過300箱後，族人不希望跟昆蟲、鳥類競爭蜜源，自主管理不再擴大規模，並善用蜂群生長狀況瞭解森林環境狀況，之後也推土雞保種，以及森林療癒、每月限開2團的祕境生態旅遊。

林華慶進一步指出，林下經濟的催生，也運用新竹林管處南庄分站的檢查哨改裝成「森林小站」販售，同時提供部落舉辦活動使用，由於此處過去是檢查族人進入森林出來後有沒有偷帶木頭的場所，族人過去自然很痛恨此地，現在轉入愛恨情仇交織情境，衝突化解中。

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另外，林務局新竹林管處也委託族人疏伐人工林，培訓他們標準配備執業，且族人不抽煙，不會引發森林火災，疏伐剩下的樹枝葉還能萃取精油，並用高溫裂解成生質顆粒，可發電、提供熱能使用。

現在合作社成員從108年的7人增至107人，包含過去是山老鼠7人也加入，盜伐快要消聲匿跡，且去年還繳稅新台幣17萬元，下一步將依據部落尊重森林永續的傳統智慧規劃管理巴卡散自然保護區，預計明年推出。（編輯：陳政偉）1111112