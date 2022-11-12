茂林情人谷音樂祭 原民美聲歌手梁文音重磅登場

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高雄茂林情人谷溫泉施工整建室內男女大眾池，戶外冷、熱湯、親子池及泡腳體驗池，10月底開始限期開放溫泉試體驗，至12日吸引逾3000人次前來泡湯。（高雄市政府提供）中央社記者曾以寧傳真 111年11月12日

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（中央社記者曾以寧高雄12日電）情人谷溫泉產業示範區將於12月正式營運，今天的「茂林情人谷音樂祭」邀請原民美聲歌手梁文音、聲林之王邱軍接力開唱。高市府也歡迎民眾前往一遊來一趟溫泉放鬆之旅。

高雄茂林情人谷溫泉今年10月21日限期開放溫泉試體驗，當地群山環繞、綠意盎然環境，讓免費體驗至今吸引全台各地超過3000人次參訪泡湯。

上個月底盛大開幕及徵選首屆「茂林溫泉之星」，茂林溫泉討論話題持續延燒。高雄市政府原住民委員會把握熱度今天推出「茂林情人谷音樂祭」，邀請民眾席地坐在大草皮上，輕鬆愜意聆聽原民歌手天籟美聲。

演唱會卡司陣容堅強，邀請在地同是魯凱族美聲歌手梁文音、動感美聲金禾雅及聲林之王邱軍，還有茂林在地原民青年杜愷、郭鴻文、拾穗樂團，以及原融樂團接力演出，嘹亮美聲憾動現場樂迷。

高市府原民會主委阿布斯表示，茂林情人谷溫泉將於12月底正式營運，天氣逐漸變冷南部多了一個泡湯好去處，強調不用遠赴日本，在南台灣就可享受優質溫泉。茂林情人谷溫泉有「美人湯」美譽，更榮獲「台灣好湯金泉獎金CP值獎」。

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高市府原民會新聞稿表示，情人谷溫泉產業示範區從2015年起規劃施工，整建完成室內男女大眾池，戶外冷、熱湯、親子池及泡腳體驗池，另有雙人房、家庭式房等住宿設備。

試體驗期間自11月27日，每周五、六、日開放民眾線上報名遊程選擇，一次滿足吃喝玩樂，有原民特色市集、泡湯、DIY體驗；茂林除了可以泡溫泉，還可以欣賞全世界唯二越冬型紫蝶谷以及走訪情人谷瀑布，享受擁抱大自然樂趣，到茂林小長城走走，如果還有時間還能走到多納高吊橋，一覽溪谷美景！想看神秘岩雕能到萬山部落走走。歡迎民眾來一場溫泉放鬆之旅，更多詳情資訊可搜尋茂林情人谷溫泉粉絲專頁查詢。（編輯：孫承武）1111112