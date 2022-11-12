首屆綠客松13件獲獎 視盲也能用廢油做環保皂

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環保署12日在台北松山文創園區舉辦「111年環境教育基金補（捐）助計畫暨綠客松成果發表會頒獎典禮」，共計13件作品獲獎，包含5件榮獲「綠行動創新卓越獎」及8件獲頒「綠行動創新優選獎」。圖為部分獲獎者受獎後合影。（環保署提供）中央社記者楊淑閔傳真 111年11月12日

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（中央社記者楊淑閔台北12日電）環保署從7到11月辦理系列教育活動後，今天舉辦首屆綠客松成果發表，並有13件作品獲頒獎項，議題多元，包含在校園舉辦循環杯租借活動，也有讓視障者用廢油做環保皂的方案。

環保署今天在台北市松山文創園區舉辦「111年環境教育基金補（捐）助計畫暨綠客松成果發表會頒獎典禮」，共計13件作品獲獎，包含5件榮獲「綠行動創新卓越獎」及8件獲頒「綠行動創新優選獎」。

環保署說，議題包羅萬象，從目前最夯的減塑、氣候變遷，到移動污染源、低碳飲食、廢食用油、惜食、快時尚、綠色消費、菸蒂等議題都有。而榮獲卓越獎中，包含來自台中市惠明盲校的「惠明幸福創意手作」團隊提出的「環保心『視』界『油』我開始」。

此方案以「食」為出發點，設計讓視障以及視障伴隨多重障礙的學生，透過聽、嗅、觸、味感官體驗，結合社區「廢油」資源，讓視障學生親手創造出具商業價值的環保皂，為環境盡一份力，同時彰顯聯合國永續發展目標SDGs-11「建構具包容、安全、韌性及永續特質的城市與鄉村」之精神，充分展現永續理念。

也有獲獎者從現今人手一支手機、共享當道的角度切入，提出「E起共乘-汽車座位共享媒合平台企劃」，降低移動污染源產生的空氣污染及碳排放問題。

還有團隊從高中生的角度切入，結合學生社群的優勢，提出塑解法行動企劃，辦理高中校園首場校內循環杯租借體驗活動，實踐整合資源，創造校園減塑行動。

環保署說明，7至11月辦理的「環境教育綠客松」系列活動聚焦在環境議題上，故名「綠客松」，先以公民咖啡館形式輕鬆討論，激盪構思創意，再透過「環境教育綠客松創意徵選」活動網羅人才，跨領域組成團隊提案，接著由環保署委請專家學者從中挑選，邀請提案團隊參與「環境教育綠客松精進培訓營」。

最後藉由專家學者組成的輔導團，協助入選團隊精進行動或企劃，轉化為可行的永續方案，最後由入選團隊進行精進方案的簡報，最終誕生今天13件獲獎作品。（編輯：陳政偉）1111112