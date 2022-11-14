宜蘭大雨特報 吳德榮：16日前北台灣偏涼有雨

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（中央社記者張雄風台北14日電）氣象局今晨發布宜蘭大雨特報。氣象專家吳德榮表示，今天至16日受東北季風影響，大台北、東半部有局部雨，稍轉涼；16日下午起至19日天氣好轉，20日大台北及東半部又轉涼有雨。

中央氣象局今晨發布大雨特報，受到東北季風影響，今天宜蘭地區有局部大雨發生；另外，今天上午嘉南地區易有局部霧或低雲影響能見度，台南已出現能見度不足200公尺的現象。

根據氣象局網站，今天清晨平地最低溫為苗栗縣西湖鄉攝氏15.7度，其次為新竹縣峨眉鄉16.2度。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象．老大洩天機」表示，今晨雷達監測顯示，迎風面有回波消長，宜、花及大台北東側有局部雨；嘉、南仍有局部濃霧。

吳德榮指出，最新歐洲模式模擬顯示，今天至16日台灣東半部有局部雨，局部地區有較大雨勢，大台北東側也有局部短暫雨，桃園以南仍為晴時多雲的天氣；冷空氣雖不強，北台灣仍轉涼、白天高溫約在26度，中南部氣溫稍降。

吳德榮提到，最新模式模擬顯示，16日下午起至19日東北風減弱，天氣好轉，僅東北部偶有局部短暫雨，氣溫漸升；20日水氣增多，迎風面大台北及東半部有局部雨，桃園以南仍為晴時多雲的天氣，北台灣氣溫稍降。

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根據氣象局網站，輕颱「山貓」凌晨2時的中心位置在北緯22.7度，東經165.8度，約台北東方4490公里海面上，以每小時26公里速度，向北進行；中心氣壓1002百帕，近中心最大風速每秒18公尺，瞬間最大陣風每秒25公尺，7級風暴風半徑80公里。

吳德榮說，輕颱「山貓」在威克島北方海面，向北轉北北東前進，將逐漸變性為「溫帶氣旋」，結束其短暫的生命史。（編輯：戴光育）1111114