黃春明：倉庫裡還有很多題材 但不敢亂開支票

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（中央社記者陳至中台北15日電）鄉土小說家黃春明今天獲頒台大名譽博士，88歲的他說「倉庫裡還有很多題材」，但不敢亂開支票；之前曾想寫「龍眼的季節」，一直沒有發表，兒子笑說應改為「等待龍眼的季節」。

台大上午舉辦校慶典禮，約600名師生與會，黃春明獲頒名譽文學博士學位，他致詞時提到自己像是「枯木」，但名譽博士就像一陣春風，讓他「逢春猶再發」，想到還有很多事情可以做。

黃春明會後接受媒體聯訪表示，他的倉庫裡還有很多題材，會繼續創作下去。他並感慨以前大家都用筆寫稿，每個人字體都不一樣，看字就知道是誰寫的，但如今社會改變，年輕人習慣3C，寫出來的字都與電腦打出的字一樣小小的。

不過，黃春明也幽默地說，近年他手不好拿筆了，只好改與年輕人一樣用平板電腦創作。

媒體追問還打算寫哪些題材，黃春明表示，現在還沒發表的，都不敢先對外講，怕被人說是開「空頭支票」。他提到40多年前就想寫「龍眼的季節」，卻一直沒有完成發表，小兒子說題目應該改一改，變成「等待龍眼的季節」。

分享一路的創作歷程，黃春明說，做為小說家，不是只要懂文學理論和形式，生活經驗的控管最重要，他許多創作的題材就是來自生活。

除了生活，反叛性是黃春明的另一個靈感泉源。他說，前陣子做癌症化學治療，一度覺得自己快不行了，但給自己訂出題目「病中作樂，死不閉嘴」，堅持創作下去。他曾寫下一段老人與時間的對話，老人問「我還有多少時間可以活」，時間回答說：「還有多少時間不是問題，問題是你再下去要做什麼。」

黃春明提到自己求學中被退學多次，當小學老師時，看到班上貼的「生活公約」中，把不講方言與不隨地吐痰、不隨地小便並列，就把整份公約撕掉。後來被督學發現，校長一度幫忙緩頰說正打算換新的，他馬上說：「以後也不會貼。」隨後解釋，老師以身作則，學生就會跟著做，不須靠貼公約。

面對歷任總統，黃春明也做出「反叛性」的事，故總統李登輝夫婦曾聯名發函，邀請他到總統府聽音樂會，卻忘了一併邀他的妻子，因而婉拒並退回通行證。他還開玩笑地回了一段文字說：「以後如果有人不想去，通行證也要討回來才可以。」

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後來不滿前總統馬英九的一些施政，黃春明曾在農曆春節畫了一張「四腳朝天賀馬年」，馬英九卸任前想贈勳給黃春明，黃春明也沒有去領。

話鋒一轉，黃春明表示，很多有反叛性的人，不是坐牢，就是被判死刑。他好在一路走來遇到很多貴人，曾在澎湖監牢演講，感慨死刑犯是他「無緣的同學」，畢竟自己一生都在反叛，如果「有緣」，也可能被投入監牢。（編輯：管中維）1111115