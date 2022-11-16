跨域行銷 19及20日宜蘭金柑、台東臍橙台北試吃

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者楊淑閔台北16日電）農糧署推動跨域整合行銷優質農產，在台北市農會超市萬隆店設置「東部嚴選好物」專櫃，19、20日將推出宜蘭金柑及台東臍橙試吃活動，消費滿額並贈花蓮米，呼籲民眾前往品嚐採買。

行政院農業委員會農糧署東區分署今天發布新聞指出，上述行銷活動的門市為台北市農會超市萬隆店，地址台北市文山區萬隆街47之12號，可試吃的優質國產農產為宜蘭金柑，包含果乾、鮮果，台東臍橙則是鮮果，活動時間為19、20日，每天2場次，為上午11時至12時，以及下午3時至4時。

農糧署表示，除了試吃，還舉辦東部嚴選好物農產品專櫃消費滿額送好米活動，只要在專櫃消費滿500元，就送花蓮米300公克1包，限量220份，送完為止。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

農糧署東區分署補充，金柑是宜蘭縣特產，主要產地在員山鄉及礁溪鄉，每年產期從11月至隔年3月，除了加工成蜜餞，近年也逐步開發出品嚐鮮果的吃法，是少數可以連皮一起享用的柑橘類果品，富含維生素A、B、C及果膠。

臍橙，又稱肚臍柑，因果實頂部著生一小果，常開裂貌似肚臍而得名，台東縣臍橙的主產地是成功鎮和東河鄉，每年11月至12月為主產期；成熟的臍橙柔軟多汁，酸中帶甜，風味濃郁，號稱柑橘界的勞斯萊斯，富含膳食纖維、維生素A、B、C及蘋果酸等多種營養素。（編輯：陳仁華）1111116