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112年度基本工資補貼方案 勞動部23日討論

2022/11/16 13:44
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（中央社記者張雄風台北16日電）勞動部今天表示，已收到經濟部所提出的基本工資補貼方案，預計23日將會召開就業安定基金管理會臨時會，由委員討論、定案。

明年元旦起基本工資將提高為時薪新台幣176元、月薪2萬6400元，為減緩受COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響業者的成本壓力，經濟部、勞動部正討論明年的基本工資補貼方案。

勞動部今天舉辦「2022促進中高齡者及高齡者就業績優獎」頒獎典禮。勞動部長許銘春會後接受媒體聯訪時表示，經濟部已經將方案送到勞動部，預計23日召開就安基金管理會臨時會，會請提案單位經濟部說明，再由委員討論及定案。

今年基本工資補貼方案補貼對象，包含受疫情影響的多個營利事業或有營業執照事業，標準為去年9到10月總營收較前年同期減少20%者，全職員工每人補貼1000元，部分工時員工每人補貼560元，補貼期間為6個月。

媒體追問，如果明年有延長本國勞工的基本工資補貼，是否也會延長家庭看護工（家事移工）雇主的補貼。

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勞動部勞動力發展署署長蔡孟良解釋，當初為了避免因家事移工調薪對雇主造成衝擊，訂有補貼措施，截至目前為止，已有3萬4000多個家庭提出，一般收入家庭約3萬2000家、低收入或中低收入戶約2000多家。

蔡孟良說，低收、中低收入戶補助期間達3年；考量一般戶主要原因是之前印尼移工引進問題、屬短期影響，因此補貼到今年年底、約4個月，目前執行上都順利；因此家事移工補貼與基本工資調整沒有直接關係，勞動部會再觀察。（編輯：張芷瑄）1111116

蔡孟良
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